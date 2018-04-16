600 человек наказали за двойное гражданство в Казахстане

В 2017 году за двойное гражданство наказано около 600 человек. Об этом рассказал председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Не менее важной проблемой является двойное гражданство. Конституция гласит, что за гражданином Казахстана не признается гражданство другого государства. Однако нередки случаи, когда граждане республики приобретают иностранное гражданство, не утратив гражданства нашей страны. По данным МВД, в 2017 году за двойное гражданство наказано около 600 человек. Необходимы стабильные контакты с иностранными дипломатическими представительствами по вопросам получения нашими гражданами гражданства других стран", - сказал Нурлан Абдиров на правительственном часе в Мажилисе.



По его словам, требуется проработка вопроса об установлении требования о предоставлении подтверждающих документов о выходе из иностранного гражданства при приеме в гражданство Казахстана, в том числе при упрощенном порядке его получения.



Также в 2017 году гражданство Казахстана в упрощенном порядке получили более 30 тысяч человек.