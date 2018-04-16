«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 16 Апреля
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.02 KZT
  • €1 = 407.97 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

600 человек наказали за двойное гражданство в Казахстане

Просмотров:172 Опубликовано: Сегодня, 19:10
600 человек наказали за двойное гражданство в Казахстане
Кадр из видео Погранслужбы КНБ РК
В 2017 году за двойное гражданство наказано около 600 человек. Об этом рассказал председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Не менее важной проблемой является двойное гражданство. Конституция гласит, что за гражданином Казахстана не признается гражданство другого государства. Однако нередки случаи, когда граждане республики приобретают иностранное гражданство, не утратив гражданства нашей страны. По данным МВД, в 2017 году за двойное гражданство наказано около 600 человек. Необходимы стабильные контакты с иностранными дипломатическими представительствами по вопросам получения нашими гражданами гражданства других стран", - сказал Нурлан Абдиров на правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, требуется проработка вопроса об установлении требования о предоставлении подтверждающих документов о выходе из иностранного гражданства при приеме в гражданство Казахстана, в том числе при упрощенном порядке его получения.

Также в 2017 году гражданство Казахстана в упрощенном порядке получили более 30 тысяч человек.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 20:57
Qazaqstan yelinin ata zanynyn yerejelerin ozimiz saqtamasaq, shet yel saqtaidy dep umittengen aqymaqtyq!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика