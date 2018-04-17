Головкин не будет драться 5 мая - обозреватель BoxingScene

Турецкий обозреватель порталов BoxingScene.com и FightClub.com.tr Сихат Гемичи прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг Геннадия Головкина, сообщаютVesti.kz.



По его словам, Головкин не будет драться 5 мая. "На самом деле я согласен с мнением, что ему не стоит сражаться с бойцом невысокого класса. IBF действительно чересчур строго следует его правилам. Это право у них есть, но GGG является единым чемпионом. Они могут сделать исключение и наверняка его сделают для Головкина. Я предполагаю, что следующий бой Головкина состоится в сентябре. Его соперником будет Билли Джо Сондерс или "Канело". Вы понимаете, что GGG нужны PPV-продажи. Реально заработать лишь с этими двумя соперниками. Остальные в среднем дивизионе не соберут большую аудиторию", - отметил Гемичи.



Между тем промоутер Головкина Том Леффлер разъяснил, почему команда никак не сделает заявление о бое, запланированном на 5 мая. "Все еще может поменяться. В данный момент мы не можем ничего подтвердить или опровергнуть. Хотели бы сделать заявление, но ситуация очень непростая. Бои Головкина - это всегда большое событие, поэтому многие вещи нужно определять заранее. А тут у нас осталось очень мало времени. Надеюсь, что мы со всем справимся и бой состоится", - заявил Леффлер.



Ранее после отказа попавшегося на допинге мексиканца Сауля "Канело" Альвареса Головкин решил все-таки провести бой 5 мая, но соперника у него по-прежнему нет. Казахстанец рассматривал вариант с американским боксером первого среднего веса Ванесом Мартиросяном, но его заблокировала IBF, где есть обязательный претендент в лице украинца Сергея Деревянченко.



Напомним, что британский боксер Билли Джо Сондерс, владеющий поясом WBO, заявил, что готов встретиться с Головкиным в сентябре, а его команда готовит GGG фантастическое предложение. В случае если британец и казахстанец защитят свои титулы в ближайших боях, в их очной встрече определится абсолютный чемпион мира.