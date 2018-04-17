В Казахстане имеется месячный запас топлива - Минэнерго

Первый вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов сообщил, что в Казахстане имеется месячный запас горюче-смазочных материалов для обеспечения внутреннего рынка, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Объем переработки нефти составил 3,9 миллиона тонн, что больше уровня аналогичного периода 2017 года на 9,4 процента. В первом квартале объем производства нефтепродуктов на трех нефтеперерабатывающих заводах составил 2,8 миллиона тонн, что на 5 процентов больше уровня аналогичного периода прошлого года," - сказал Махамбет Досмухамбетов на заседании правительства.



По его словам, по данным первого квартала ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная.



"Дефицита ГСМ не наблюдается. Количество остатков ГСМ составляет месячный запас, необходимый для обеспечения внутреннего рынка республики. По бензину - 324,2 тысячи тонн, по дизельному топливу - 334,8 тысячи тонн", - добавил Досмухамбетов.



Он отметил, что в первом квартале этого года экспортировано 18 миллионов тонн нефти.



11 апреля министр энергетики Канат Бозумбаев сообщал, что цена на бензин может снизиться.



"Дефицита бензина нет. Я думаю, что цена бензина может снизиться, так как сейчас в Казахстане его в избытке", - отметил глава Минэнерго, отвечая на вопросы журналистов.



С 12 апреля стоимость бензина марки АИ-92 в сети АЗС "КазМунайГаз" на весенний период снижена на 4 тенге и составила 159 тенге за литр.