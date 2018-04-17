В Амстердаме поставили будку самоубийств

На выставке похоронной индустрии в Амстердаме продемонстрировали прототип машины для самоубийств. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Приспособление сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк (Alexander Bannink) и австралийский активист Филип Ничке (Philip Nitschke), который много лет боролся за легализацию эвтаназии.
Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца. «Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», — объясняет Ничке.
Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года. На выставке представлен только макет и виртуальный тур, который помогает представить себя на месте человека, который забрался в капсулу.
Ничке и Баннинк планируют выложить в интернет все чертежи и другую информацию, необходимую для самостоятельного изготовления будки.
В 1996 году Филип Ничке добился легализации эвтаназии на Северной территории в Австралии. Власти страны быстро отменили закон, однако к тому времени четыре человека уже ушли из жизни с его помощью.
В 2008 году сообщалось, что в Германии разработана машина для самоубийств, которая позволит самовольно уйти из жизни тяжело больным жителям стран, где запрещена эвтаназия. Разработку поддержал немецкий политик, врач Роджер Куш (Roger Kusch).
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