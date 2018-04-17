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В Амстердаме поставили будку самоубийств

Просмотров:254 Опубликовано: Сегодня, 11:38
В Амстердаме поставили будку самоубийств
Фото: Exit International
На выставке похоронной индустрии в Амстердаме продемонстрировали прототип машины для самоубийств. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Приспособление сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк (Alexander Bannink) и австралийский активист Филип Ничке (Philip Nitschke), который много лет боролся за легализацию эвтаназии.

Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца. «Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», — объясняет Ничке.

Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года. На выставке представлен только макет и виртуальный тур, который помогает представить себя на месте человека, который забрался в капсулу.

Ничке и Баннинк планируют выложить в интернет все чертежи и другую информацию, необходимую для самостоятельного изготовления будки.

В 1996 году Филип Ничке добился легализации эвтаназии на Северной территории в Австралии. Власти страны быстро отменили закон, однако к тому времени четыре человека уже ушли из жизни с его помощью.

В 2008 году сообщалось, что в Германии разработана машина для самоубийств, которая позволит самовольно уйти из жизни тяжело больным жителям стран, где запрещена эвтаназия. Разработку поддержал немецкий политик, врач Роджер Куш (Roger Kusch).
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:53
Amsterdamga baryp oletin boldyq pa, alys qoi.
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 12:31
А кто жить то в Амстердаме останется ведь там по моему марихуана легальна и каждый под кайфом потянется в эту капсулу
 
 

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