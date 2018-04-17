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Новый налог для самозанятых предлагают ввести в Казахстане

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Новый налог для самозанятых предлагают ввести в Казахстане
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
В Казахстане может появиться Единый совокупный платеж. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В целях реализации пункта 6 Дорожной карты касательно определения порядка налогообложения самозанятого населения проведена работа по выработке предложений для формализации неформально занятых лиц", - сказал Сулейменов на заседании правительства.

Суть нового режима, по словам министра, заключается в небольшой сумме налога, едином платеже, включающем налог и социальные платежи, отсутствии налоговой отчетности, налоговых проверок и административных взысканий.

"Режим предназначен для физических лиц, оказывающих услуги физическим лицам", - отметил он.

Как отметил глава в МНЭ РК, в сумму Единого совокупного (социального) платежа (ЕСП) включаются: суммы индивидуального подоходного налога - 10 процентов, обязательного пенсионного взноса - 40 процентов, социального отчисления в государственный фонд социального страхования - 10 процентов, социального взноса в фонд социального медицинского страхования - 40 процентов.

"Предельный доход - 100 МЗП в год, это 2828,4 тысячи тенге в год, 235,7 тысяч тенге в месяц. Уплата совокупного платежа означает начало регистрации как плательщика, приостановление уплаты будет означать приостановление деятельности. Никаких дополнительных регистраций и уведомлений не потребуется. Платеж будет уплачиваться в банке или через терминал на счет НАО ГК "Правительство для граждан" с дальнейшим распределением по фондам", - пояснил министр.

ЕСП, по его словам, будет уплачиваться по месту регистрации физического лица. Налоговым периодом будет являться календарный месяц.

К плательщикам, как отметил Сулейменов, будет применяться ряд условий:

1) не используют труд наемных работников;

2) оказывают услуги исключительно физическим лицам;

3) не имеют коммерческое стационарное место на территории торговых объектов и рынков;

4) имеют предельный доход - 100 МЗП в год;

5) не являются иностранцами и лицами без гражданства, за исключением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, и оралманов;

6) реализуют излишки от личного подсобного хозяйства (ЛПХ) физическим лицам.

Министр отметил, что в случае поддержки нормы по ЕСП будут внесены в Налоговый кодекс, а порядок уплаты и механизм распределения будут определены постановлением правительства.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:56
Qysqasy, bolashaqta jalaqynyn 40-50 paiyzy salyq, zeinet-aqy qoryna jane t.b. jerlerge ketetin bolady goi, Yeuropadagydai.
 
 

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