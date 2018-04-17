Новый налог для самозанятых предлагают ввести в Казахстане

В Казахстане может появиться Единый совокупный платеж. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В целях реализации пункта 6 Дорожной карты касательно определения порядка налогообложения самозанятого населения проведена работа по выработке предложений для формализации неформально занятых лиц", - сказал Сулейменов на заседании правительства.



Суть нового режима, по словам министра, заключается в небольшой сумме налога, едином платеже, включающем налог и социальные платежи, отсутствии налоговой отчетности, налоговых проверок и административных взысканий.



"Режим предназначен для физических лиц, оказывающих услуги физическим лицам", - отметил он.



Как отметил глава в МНЭ РК, в сумму Единого совокупного (социального) платежа (ЕСП) включаются: суммы индивидуального подоходного налога - 10 процентов, обязательного пенсионного взноса - 40 процентов, социального отчисления в государственный фонд социального страхования - 10 процентов, социального взноса в фонд социального медицинского страхования - 40 процентов.



"Предельный доход - 100 МЗП в год, это 2828,4 тысячи тенге в год, 235,7 тысяч тенге в месяц. Уплата совокупного платежа означает начало регистрации как плательщика, приостановление уплаты будет означать приостановление деятельности. Никаких дополнительных регистраций и уведомлений не потребуется. Платеж будет уплачиваться в банке или через терминал на счет НАО ГК "Правительство для граждан" с дальнейшим распределением по фондам", - пояснил министр.



ЕСП, по его словам, будет уплачиваться по месту регистрации физического лица. Налоговым периодом будет являться календарный месяц.



К плательщикам, как отметил Сулейменов, будет применяться ряд условий:



1) не используют труд наемных работников;



2) оказывают услуги исключительно физическим лицам;



3) не имеют коммерческое стационарное место на территории торговых объектов и рынков;



4) имеют предельный доход - 100 МЗП в год;



5) не являются иностранцами и лицами без гражданства, за исключением лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, и оралманов;



6) реализуют излишки от личного подсобного хозяйства (ЛПХ) физическим лицам.



Министр отметил, что в случае поддержки нормы по ЕСП будут внесены в Налоговый кодекс, а порядок уплаты и механизм распределения будут определены постановлением правительства.