"К сожалению". МИД прокомментировал высказывания Соловьева

Заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев прокомментировал высказывание российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева об отношениях Казахстана с Россией, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Такая новость поступила. Время от времени, к сожалению, в нашей соседней, братской, дружественной стране появляется такого роды высказывания. Прежде всего мы ориентируемся на официальные высказывания государственных органов РФ. Всем хорошо известны итоги переговоров Главы государства Назарбаева с президентом России Путиным. У нас налажен хороший конструктивный доверительный диалог на уровне правительств, госорганов, проводятся регулярные межмидовские консультации, поэтому мы ориентируемся на официальную позицию", - сказал Ержан Ашикбаев, отвечая на вопросы журналистов в Доме правительства.



Ранее ведущий телеканала "Россия" Владимир Соловье в прямом эфире высказался о голосовании Казахстана во время заседания Совбеза ООН. "Мы что-то не знаем про наши отношения с Казахстаном? Вдруг где-то пробежала черная кошка?" - сказал Соловьев.



"Мы очень уважаем Казахстан и Нурсултана Абишевича. Просто в такие критические моменты хочется понять, что происходит", - подытожил российский ведущий.