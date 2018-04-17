«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Апреля
+11...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.02 KZT
  • €1 = 407.97 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"К сожалению". МИД прокомментировал высказывания Соловьева

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 12:16
"К сожалению". МИД прокомментировал высказывания Соловьева
Владимир Соловьев. Кадр из видео
Заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев прокомментировал высказывание российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева об отношениях Казахстана с Россией, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Такая новость поступила. Время от времени, к сожалению, в нашей соседней, братской, дружественной стране появляется такого роды высказывания. Прежде всего мы ориентируемся на официальные высказывания государственных органов РФ. Всем хорошо известны итоги переговоров Главы государства Назарбаева с президентом России Путиным. У нас налажен хороший конструктивный доверительный диалог на уровне правительств, госорганов, проводятся регулярные межмидовские консультации, поэтому мы ориентируемся на официальную позицию", - сказал Ержан Ашикбаев, отвечая на вопросы журналистов в Доме правительства.

Ранее ведущий телеканала "Россия" Владимир Соловье в прямом эфире высказался о голосовании Казахстана во время заседания Совбеза ООН. "Мы что-то не знаем про наши отношения с Казахстаном? Вдруг где-то пробежала черная кошка?" - сказал Соловьев.

"Мы очень уважаем Казахстан и Нурсултана Абишевича. Просто в такие критические моменты хочется понять, что происходит", - подытожил российский ведущий.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Satuk (Посетители) Сегодня, 13:04
Не за не против-нейтралитет. В далёком детстве во время междуусобиц и дворовых драк слабые пацаны держали нейтралитет и как не странно мы не обращали на них внимания и не обижали. Все выросли и многих уже нет,но они и по жизни так шли не встревая и не конфликтуя. В очередной раз скажу словами товарища Сухова,восток дело тонкое Петруха.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Dagestan
 Intersno (Посетители) Сегодня, 13:04
Ведущий говорит как будто старшие братья, не дипломатично, без них давно бы вперед ушли, без этих репрессий, тоже мне. Астрахань, Омск, Томск, Оренбург....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:52
Qazaqstan - tauelsiz memleket. Ozinin josparlary men saiasaty bar. Bir saiasyi maman aitqan bolatyn ( aty-jonin bilmedim). Resei Qazaqstanga ne usyna alady? Dym! Unemiyet, qarjy jagynan dym ysyna almaidy! Al saiasyi jagynan tek Resei ozinin odagyna kirgizip, avtonomdy yel retinde istei alady. Al ol bizge kerek pe? Resei ushin yeshkim zardap shegetin jandar joq.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • Satuk
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 12:31
"Мы очень уважаем Казахстан и Нурсултана Абишевича. Просто в такие критические моменты хочется понять, что происходит"...

Конечно после такого "воздержания" осадок, мягко говоря, останется... как в анекдоте:
Звонок от друзей после проведенного вместе праздника:
- Рабинович, вчера после вашего ухода у нас пропали серебряные ложки!
- Я их не брал, я порядочный человек!
- Но ложки все-таки пропали! Так что больше не приходите к нам в гости!
Звонок на следующий день.
- Рабинович, ложки нашлись!
- Отлично. Значит я могу приходить в гости?
- Э нет, ложечки-то нашлись, но осадок остался!

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика