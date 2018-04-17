Антироссийские санкции: Казахстан подготовил три "сценария" для реагирования

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, к каким последствия готовится Казахстан в случае, если санкции Запада против России будут ощутимо влиять на казахстанскую экономику, передает корреспондент Today.kz.



"Было проведено заседание Совета экономической безопасности 14 апреля под председательством премьер-министра, а также министерства реального и финансово-экономического блоков. Обсуждались и макроэкономический, и отраслевой эффекты. Были разработаны три сценария, которые предполагают увеличение курса доллара к рублю "70, 80, 90" и соответствующие повышение курса тенге.



Мы провели макроэкономический анализ, то есть каким образом это скажется на нашем росте ВВП, инфляции, на уровне безработицы и показателях бюджета. Также провели анализ, как это сложится в отраслевом разрезе – на какие предприятия, которые экспортируют и импортируют из Российской Федерации, в другие страны, которые могут затронуты санкциям", – сообщил Сулейменов 17 апреля в кулуарах Правительства РК.

Кабмин подготовил план действий, если один из этих прогнозов осуществится.



"Он (план – Прим. автора) предполагает целый ряд мер самого различного характера – регулятивного, фискального, финансового и так далее. И в зависимости от того, насколько будет сложна ситуация, будет приниматься тот иной набор мер.



Я подчеркиваю, мы обязаны как министерство национальной экономики, как экономический блок рассматривать варианты самые различные, но это не означает, что мы в них верим и ожидаем с большой долей вероятности. Мы рассматривает 70, 80, 90 рублей за доллар", – заявил министр Сулейменов.

Сейчас, напомнил он, российская валюта торгуется за 61-62 рубля за доллар США.



"Этому помогает высокая цена на нефть, которая установилась – порядка 71-72 долларов за баррель, поэтому мы не ожидаем резких движений ни по валютному, ни по экономическому каналу.



Даже при самом пессимистическом прогнозе у нас сохраняется весомый рост экономики. Я просто не буду говорить, у нас это в формате для служебного пользования", –сказал Тимур Сулейменов.



Он подчеркнул, что даже при самой сложной ситуации рост ВВП сохранится.