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Антироссийские санкции: Казахстан подготовил три "сценария" для реагирования

Просмотров:394 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Антироссийские санкции: Казахстан подготовил три "сценария" для реагирования
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Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, к каким последствия готовится Казахстан в случае, если санкции Запада против России будут ощутимо влиять на казахстанскую экономику, передает корреспондент Today.kz.

"Было проведено заседание Совета экономической безопасности 14 апреля под председательством премьер-министра, а также министерства реального и финансово-экономического блоков. Обсуждались и макроэкономический, и отраслевой эффекты. Были разработаны три сценария, которые предполагают увеличение курса доллара к рублю "70, 80, 90" и соответствующие повышение курса тенге.

Мы провели макроэкономический анализ, то есть каким образом это скажется на нашем росте ВВП, инфляции, на уровне безработицы и показателях бюджета. Также провели анализ, как это сложится в отраслевом разрезе – на какие предприятия, которые экспортируют и импортируют из Российской Федерации, в другие страны, которые могут затронуты санкциям", – сообщил Сулейменов 17 апреля в кулуарах Правительства РК.
Кабмин подготовил план действий, если один из этих прогнозов осуществится.

"Он (план – Прим. автора) предполагает целый ряд мер самого различного характера – регулятивного, фискального, финансового и так далее. И в зависимости от того, насколько будет сложна ситуация, будет приниматься тот иной набор мер.

Я подчеркиваю, мы обязаны как министерство национальной экономики, как экономический блок рассматривать варианты самые различные, но это не означает, что мы в них верим и ожидаем с большой долей вероятности. Мы рассматривает 70, 80, 90 рублей за доллар", – заявил министр Сулейменов.
Сейчас, напомнил он, российская валюта торгуется за 61-62 рубля за доллар США.

"Этому помогает высокая цена на нефть, которая установилась – порядка 71-72 долларов за баррель, поэтому мы не ожидаем резких движений ни по валютному, ни по экономическому каналу.

Даже при самом пессимистическом прогнозе у нас сохраняется весомый рост экономики. Я просто не буду говорить, у нас это в формате для служебного пользования", –сказал Тимур Сулейменов.

Он подчеркнул, что даже при самой сложной ситуации рост ВВП сохранится.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:38
Если бы не киевский Майдан,нам всем бы сейчас легче жилось,намного.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Satuk (Посетители) Сегодня, 15:34
Российские войска в Сирии надолго и поэтому выбирать придётся самый мерзкий сценарий и поэтому могу предположить,нам простым людям будет несладко и трудно. Богатеньким можно не беспокоиться походу они наверняка свои финансы уже перепрятали.
 
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Oga_ST (Посетители) Сегодня, 13:40
Валерий_М,
И в обоих случаях произойдет обвал тенге.
 
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Валерий_М (Посетители) Сегодня, 13:38
Вот и Евросоюз пригрозил, что, если американские санкции против России повредят европейским компаниям, ЕС введет свои санкции против России, которые повредят американским компаниям. crazy
 
 

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