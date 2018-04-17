Продавцы были разносчиками инфекции, попавшей в разливное мороженое в Шымкенте

В Департаменте охраны общественного здоровья ЮКО подвели итоги расследования массового отравления мороженым в Шымкенте, передает Today.kz.



Все 188 пациентов, госпитализированных после употребления лакомства, выписаны из больницы. 31 из них поставлен диагноз сальмонеллез, у 13-ти был обнаружен стафилококк.



"Имеются положительные пробы с рук двоих сотрудников киоска. При этом у них отсутствовали клинические признаки заболевания. Их отстранили от работы и направили на санацию", - рассказала начальник отдела департамента общественного здоровья ЮКО Меруерт Серикбаева.



После массового отравления мороженым, специалисты проверили 57 торговых точек в Шымкенте, где также выявили различные нарушения норм санитарии и гигиены.



Напомним, о массовом отравлении мороженым Шымкенте стало известно 30 марта. Лакомство было куплено в одном из киосков рядом с городским парком. Сначала сообщалось о 23 пострадавших, затем - уже о 39 поступивших в больницу детях и взрослых. Трое пациентов находились в реанимации, в том числе одна беременная женщина и двое подростков. Больные жаловались на многократную рвоту и жидкий стул.



31 марта - 1 апреля в больницу с подобным диагнозом поступили еще несколько десятков человек.