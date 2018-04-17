«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 17 Апреля
+11...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.02 KZT
  • €1 = 407.97 KZT
  • 1 RUB = 5.34 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Продавцы были разносчиками инфекции, попавшей в разливное мороженое в Шымкенте

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 14:31
Продавцы были разносчиками инфекции, попавшей в разливное мороженое в Шымкенте
Иллюстративное фото
В Департаменте охраны общественного здоровья ЮКО подвели итоги расследования массового отравления мороженым в Шымкенте, передает Today.kz.

Все 188 пациентов, госпитализированных после употребления лакомства, выписаны из больницы. 31 из них поставлен диагноз сальмонеллез, у 13-ти был обнаружен стафилококк.

"Имеются положительные пробы с рук двоих сотрудников киоска. При этом у них отсутствовали клинические признаки заболевания. Их отстранили от работы и направили на санацию", - рассказала начальник отдела департамента общественного здоровья ЮКО Меруерт Серикбаева.

После массового отравления мороженым, специалисты проверили 57 торговых точек в Шымкенте, где также выявили различные нарушения норм санитарии и гигиены.

Напомним, о массовом отравлении мороженым Шымкенте стало известно 30 марта. Лакомство было куплено в одном из киосков рядом с городским парком. Сначала сообщалось о 23 пострадавших, затем - уже о 39 поступивших в больницу детях и взрослых. Трое пациентов находились в реанимации, в том числе одна беременная женщина и двое подростков. Больные жаловались на многократную рвоту и жидкий стул.

31 марта - 1 апреля в больницу с подобным диагнозом поступили еще несколько десятков человек.
Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика