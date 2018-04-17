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Первая в мире дорога для подзарядки электромобилей на ходу открылась в Швеции

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 15:53
Первая в мире дорога для подзарядки электромобилей на ходу открылась в Швеции
Фото из открытых источников
В Швеции открылась первая в мире дорога для зарядки электрокаров. Как пишет The Guardian, подзарядить машину можно на двухкилометровом маршруте между Стокгольмским аэропортом и логистическим центром, передает Today.kz.

Для этого нужно, чтобы электромобиль был оснащен специальным токоприемником. Отмечается, что в дорогу встроен контактный рельс. Согласно задумке авторов проекта, электричество подается на отдельные участки рельса только тогда, когда над секцией проезжает электромобиль. При этом электроприемник должен касаться металлической конструкции в середине полосы.

Стоимость строительства одного километра такой трассы составляет миллион евро. Создатели утверждают, что это в 50 раз дешевле, чем прокладка участка трамвайной линии аналогичной длинны. По мнению разработчиков, эти дороги позволят решить две главные проблемы, снижающие популярность электрокаров: небольшой запас хода и дороговизну больших аккумуляторов.
Пока в рамках "зеленого" проекта электрифицирован лишь один тестовый участок.

Впрочем, власти Швеции планируют модернизировать дороги таким способом по всей стране.
Источник: today.kz
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