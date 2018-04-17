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Дополнительные поезда запустят на майские праздники в Казахстане

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 16:57
Дополнительные поезда запустят на майские праздники в Казахстане
Фото ©Турар Казангапов
В Казахстане на майские праздники увеличивают количество поездов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

Дополнительные поезда вводят по следующим маршрутам:

Астана-1 - Павлодар отправлением из Астаны 5 и 8 мая 2018 года, из Павлодара по обороту 6 и 9 мая 2018 года, на два рейса;

Караганда - Жезказган отправлением из Караганды 5 и 9 мая 2018 года, из Жезказгана по обороту 6 и 10 мая 2018 года, на два рейса.

"Кроме того, в связи с ростом спроса на перевозку пассажиров по наиболее востребованным направлениям вводятся следующие поезда: Алматы-2 - Шымкент отправлением из Алматы со 2 мая 2018 года, далее по четным числам, из Шымкента с 3 мая 2018 года, далее по нечетным числам; Астана-1 - Шымкент отправлением из Астаны со 2 мая 2018 года, далее по четным числам, из Шымкента с 3 мая 2018 года, далее по нечетным числам", - сообщили в пресс-службе компании.
Источник: Tengrinews.kz
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