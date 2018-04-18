"Я готов": Сондерс сделал заявление о бое с Головкиным

Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс предложил провести бой казахстанцу Геннадию Головкину, который владеет остальными титулами дивизиона - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, сообщают Vesti.kz.



Сейчас команда Головкина ведет переговоры с IBF, которая вынуждает его провести защиту против обязательного претендента в лице украинца Сергея Деревянченко. Организация даже заблокировала казахстанцу поединок против американца Ванеса Мартиросяна, который мог стать экстренной заменой на 5 мая после того, как у GGG сорвался реванш с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.



"GGG, ты хочешь сохранить свой титул IBF. Мы можем сделать объединительный бой. Каждый хочет этого. Я готов. "Все пояса, ты же говорил. Посмотрим", - обратился Сондерс к Головкину через Twitter.



Ранее промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Сондерса, объявил о том, что готовит Головкину фантастическое предложение о бое за звание абсолютного чемпиона мира.



Возвращение Сондерса на ринг запланировано на 23 июня на арене О2 в Лондоне, а его соперником станет британец Мартин Мюррей.



Следующий бой Головкина должен пройти 5 мая, но у него по-прежнему нет соперника. Не исключено, что поединок может быть отменен.