"Я готов": Сондерс сделал заявление о бое с Головкиным

Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс предложил провести бой казахстанцу Геннадию Головкину, который владеет остальными титулами дивизиона - WBC, WBA (Super), IBF и IBO, сообщают Vesti.kz.
Сейчас команда Головкина ведет переговоры с IBF, которая вынуждает его провести защиту против обязательного претендента в лице украинца Сергея Деревянченко. Организация даже заблокировала казахстанцу поединок против американца Ванеса Мартиросяна, который мог стать экстренной заменой на 5 мая после того, как у GGG сорвался реванш с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом.
"GGG, ты хочешь сохранить свой титул IBF. Мы можем сделать объединительный бой. Каждый хочет этого. Я готов. "Все пояса, ты же говорил. Посмотрим", - обратился Сондерс к Головкину через Twitter.
Ранее промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Сондерса, объявил о том, что готовит Головкину фантастическое предложение о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
Возвращение Сондерса на ринг запланировано на 23 июня на арене О2 в Лондоне, а его соперником станет британец Мартин Мюррей.
Следующий бой Головкина должен пройти 5 мая, но у него по-прежнему нет соперника. Не исключено, что поединок может быть отменен.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.