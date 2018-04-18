Стати снова выиграл спор с Казахстаном на $520 млн

Окружной суд США вынес решение в пользу молдавского бизнесмена Анатолия Стати в споре с Казахстаном по выплате премии в размере $520 млн, передает LS со ссылкой на cdr-news.com.
В статье отмечается, что в связи с этим правительству Казахстана могли заморозить активы, находящиеся в США, спустя месяц после одобрения исполнения арбитражного решения о выплате Стати $520 млн.
Позже окружной суд США по округу Колумбия отклонил усилия Казахстана по отказу или отсрочке исполнения арбитражного решения Торгово-промышленной палаты в Стокгольме в последнем раунде тяжбы, охватывающей несколько юрисдикций.
Напомним, ранее окружной суд США по округу Колумия отказал Казахстану в рассмотрении доказательств мошенничества со стороны молдавских бизнесменов Стати. Тогда сообщалось, что республика должна выплатить бизнесменам $520 млн.
До этого Стати обратились в федеральный суд Нью-Йорка с просьбой проверить деятельность крупной американской государственной инвесткомпании на наличие связи с активами Казахстана.
Между тем в декабре 2017 года Bank of New York Mellon заморозил средства Нацфонда на $22 млрд. Позже представитель Стати сообщил, что бизнесмен собирается просить голландский суд обязать госфонд "Самрук-Казына" продать долю в месторождении Кашаган для возмещения ему убытков. Разбирательство с ним продолжается несколько лет. Полная сумма исковых требований составляет более чем $4 млрд.
В госфонде в свою очередь ответили, что доля на месторождении Кашаган, принадлежащая "Самрук-Казына", не может быть продана. В министерстве юстиции назвали заявления Стати агрессивной пропагандой. Министр юстиции Марат Бекетаев в свою очередь добавил, что молдаванин вывел из Казахстана $167 млн. Кроме того, в ведомстве назвали заявления Стати по поводу судебных разбирательств с Казахстаном агрессивной пропагандой. Также в Минюсте сообщили, что Стати предпринимает незаконные действия по заморозке активов.
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