В самолетах установят кровати для пассажиров эконом-класса

Авиастроительный концерн Airbus и ателье Zodiac Aerospace объявили о революционной новинке. Для пассажиров экономического класса в самолетах появятся боксы для сна. Они будут расположены на нижней палубе воздушного судна, где сейчас летают грузы и чемоданы пассажиров, передает Iz.ru.



Места будут представлять собой облагороженный плацкартный вагон. Пассажир спускается из пассажирского салона на нижнюю палубу, находит свободное место, ложится на кровать, закрывается ото всех шторкой и отдыхает.



При этом модули сделаны так, что авиакомпании сами смогут решать, сколько штук их устанавливать на борт. При необходимости весь отсек можно занять грузовыми контейнерами, и самолет отправится в рейс без спальных мест, или — наоборот.



Более того, новая система не потребует переоснащения лайнеров – контейнеры с кроватями можно будет загрузить не только в новые, но и в существующие самолеты.



Джефф Пиннер, глава Airbus Cabin & Cargo Program, заявил, что их совместная с Zodiac Aerospace разработка – это "новый подход к пассажирскому комфорту".



По его словам, авиастроительный концерн уже обсуждал новинку с некоторыми представителями авиакомпаний, и многие из них высказали заинтересованность в установке таких контейнеров.



Одна из них, например, австралийская авиакомпания Qantas. Ее исполнительный директор Алан Джойс в комментарии Bloomberg сказал, что перевозчик постоянно ищет возможности, как сделать свои сверхдальние перелеты "более терпимыми" для пассажиров.