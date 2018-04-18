Ученик напал с ножом на сверстников и поджег школу в Башкирии - СМИ

Школьник поджег учебный класс в школе в Стерлитамаке, в Башкирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.



"Инцидент произошел в школе № 1 в Стерлитамаке. По предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики", - сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали. Обстоятельства выясняются.



"Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехали руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются", - сказал она.



По предварительной информации Telegram-канала Mash, ученик напал с ножом на сверстников и учителя. По их данным, ранены четыре человека - сам нападавший, а также две ученицы и учитель.



По информации Mash, личность ученика, напавшего на школу в Башкирии, установлена - это ученик 9 класса.