Ученик напал с ножом на сверстников и поджег школу в Башкирии - СМИ

Школьник поджег учебный класс в школе в Стерлитамаке, в Башкирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.
"Инцидент произошел в школе № 1 в Стерлитамаке. По предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали. Обстоятельства выясняются.
"Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехали руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются", - сказал она.
По предварительной информации Telegram-канала Mash, ученик напал с ножом на сверстников и учителя. По их данным, ранены четыре человека - сам нападавший, а также две ученицы и учитель.
По информации Mash, личность ученика, напавшего на школу в Башкирии, установлена - это ученик 9 класса.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.