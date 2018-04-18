Рассылку о списании казахстанцам банковской комиссии прокомментировали адвокаты

В Сети появилась массовая рассылка, в которой казахстанцам предлагают услуги по возврату комиссии за обслуживание кредитов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Авторы сообщения, в котором указаны десятки телефонов юристов, предоставляют подробную инструкцию и рекомендуют обратиться за их услугами.



В свою очередь, как прокомментировал исполнительный директор Республиканской коллегии адвокатов Сергей Сизинцев, криминала в действиях авторов рассылки он не видит.



"Ничего криминального не нашел. Просто агрессивная реклама юридических услуг. Использование спама, конечно, является недопустимым. Многие юристы и адвокаты сейчас оказывают такие услуги, и вероятность победы в споре с банком о возврате комиссии велика. Стоимость также может быть различной, единых ставок оплаты нет. Все регулирует рынок", - сказал он.



Еще в 2016 году правление Национального Банка РК утвердило "Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу". В этом списке комиссии за обслуживание кредита нет. Тем не менее это требование не распространилось на уже заключенные договоры.