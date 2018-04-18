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"Никуда не надо ходить регистрироваться" - Худайбергенов о новом налоге

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 12:22
"Никуда не надо ходить регистрироваться" - Худайбергенов о новом налоге
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Новый налог, который планируют ввести в Казахстане, значительно упростит легализацию самозанятых. Такое мнение выразил экономист Олжас Худайбергенов, передает Tengrinews.kz.

Речь идет о планируемом Едином совокупном платеже, в котором объединят: суммы индивидуального подоходного налога - 10 процентов, обязательного пенсионного взноса - 40 процентов, социального отчисления в государственный фонд социального страхования - 10 процентов, социального взноса в фонд социального медицинского страхования - 40 процентов.

По данным официального сайта премьер-министра, размер платежа в месяц будет составлять 1 МРП (2 405 тенге) для плательщиков в городах и 0,3 МРП для сел (722 тенге). Платеж будет включать налог и все социальные платежи.

"Для удобства самозанятых все существующие налоги и отчисления с зарплаты объединили в один платеж, причем это будет фиксированная сумма на доходы самозанятых, полученных от других физлиц (няни, уборщицы, сантехники, водители и так далее). Платеж можно сделать через SMS. Факт оплаты будет означать автоматическую регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя (никуда не надо ходить регистрироваться), а неуплата в конкретном месяце будет означать приостановление ИП, при этом нет отчетности, штрафов и арестов счетов. Все это позволит человеку легализовать свою деятельность и доходы и получить доступ к системе медстрахования. Очень удобная и хорошая конструкция!" - прокомментировал Олжас Худайбергенов.

Как ранее сообщал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, суть нового режима заключается в небольшой сумме налога, едином платеже, включающем налог и социальные платежи, отсутствии налоговой отчетности, налоговых проверок и административных взысканий.

"Режим предназначен для физических лиц, оказывающих услуги физическим лицам", - отметил он.

Министр отметил, что в случае поддержки нормы по ЕСП будут внесены в Налоговый кодекс, а порядок уплаты и механизм распределения будут определены постановлением правительства.
Источник: Tengrinews.kz
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