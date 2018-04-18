Имидж упал так низко – депутат Косарев о работе министра Биртанова

Депутат мажилиса Владислав Косарев раскритиковал работу министра здравоохранения РК Елжана Биртанова и возглавляемого им ведомства. Народного избранника возмутило то, что в одном из лечебных учреждений Казахстана якобы уже длительное время не выплачивается заработная плата, передает Today.kz.



Косарев отметил, что парламентарии не могут закрывать глаза на ошибки, которые допускают министерства и акиматы.



В этой связи он обратился к системе здравоохранения.



"Министерство в конце прошлого года назвало, какие структуры с кем объединяются, кому подчиняются – у людей в период перемен снижается работоспособность втрое! Если к этому прибавить, что все эти ведомства не получают финансирование, то быть пациентом у этих полуживых, полуподвижных организаций желания, наверное, ни у кого из нас не возникнет.



Пациенты центра реабилитации наркозависимых в Акмолинской области, я сам там был, 70 человек лечатся, 40 человек персонала. С декабря ни одного тиына денег не получили. Живут в долг: уголь, солярку, продукты, капусту – все получают в долг. Это как можно? Я пытался решить! Ничего, оказывается, не получается. Я считаю, что имидж министра среди работников здравоохранения упал так низко, что восстановить его, Елжан Аманжанович, не удастся даже всей жизнью", – заявил Владислав Косарев.



Приведенные данные он назвал крупной ошибкой. Депутат также озвучил свое мнение о том, что не один только Биртанов мог совершить такую ошибку.



Напомним, ранее задержки заработных плат врачам раскритиковала депутат и экс-министр Гульжана Карагусова. Она говорила, что это происходило в Астане, и якобы люди не получали деньги уже три месяца.



На следующий день после выступления Карагусовой в столице отреагировали работники медучреждений и Фонда социального медицинского страхования. Сообщалось, что деньги выделяются исправно, и что финансирование идет как раз из ФСМС.