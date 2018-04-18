Полицейским могут разрешить лишать казахстанцев водительских прав без суда

Дела о лишении водительских прав предлагают передать из компетенции суда в компетенцию Министерства внутренних дел. Об этом говорится в концепции проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", передает Tengrinews.kz.



"Рассматривать ... административные дела уполномоченные органы в состоянии самостоятельно. Это укрепит исполнительскую дисциплину и повысит ответственность должностных лиц", - пишут авторы концепции.



Законопроектом будет предусмотрено исключение компетенции суда по рассмотрению дел о правонарушениях, санкции которых предусматривают лишение специального права (статья 46 КоАП), лишение разрешения либо приостановление его действия, а также исключение из реестра (статья 47 КоАП), приостановление или запрещение деятельности или отдельных ее видов (статья 48 КоАП), с передачей их в подведомственности государственных органов.



"При этом право граждан на выбор подведомственности сохранится. Лицо, привлекаемое к ответственности, всегда сможет обжаловать постановление уполномоченного органа в судебном порядке или ходатайствовать о рассмотрении любого дела в суде (часть 5 статьи 683 КоАП)", - говорится в концепции.



Сообщается, что это делается с целью уменьшить нагрузку суда и избавить от необходимости идти в судебные органы по бесспорным делам. По данным авторов концепции, за 2016 год в суды апелляционной инстанции обжаловано лишь 7,5 тысяч постановлений. При этом большинство по транспортным правонарушениям. Отменено и изменено 0,2 процента или 690 постановлений.



В данный момент статья 46 КоАП РК предусматривает, что "Лишение специального права, предоставленного конкретному лицу, применяется судьей.



Комментируя выдержку из концепции адвокат Владислав Мадзигон предположил, как может измениться ситуация для водителей.



"Скорее всего, будут выписывать на 15 дней временные права, так как водитель имеет право на обжалование. А потом уже в судебном порядке он может оспорить. В свою очередь, сейчас месячный срок рассмотрения и временные права обычно выдаются на весь месяц", - сказал он.