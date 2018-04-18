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Сенатор узнал, почему на празднование 20-летия Астаны выделено 19 млрд тенге

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 16:12
Сенатор узнал, почему на празднование 20-летия Астаны выделено 19 млрд тенге
Фото: elorda.info
Сенатор Мурат Бактиярулы задался вопросом, почему на проведение мероприятий по случаю 20-летия Астаны выделили почти 10 млрд тенге. Этот вопрос он задал во время презентации поправок в трехлетний республиканский бюджет (на 2018-2020 г.г.), передает корреспондент Zakon.kz.

«В связи с проведением 20-летия города Астана (выделено – от авт.) 18,8 млрд тенге. Это 19 миллиардов тенге. Оно же пройдет в течение 5-6 дней, ну ладно, неделю пройдут мероприятия. А на строительство больниц и школ уходит семь миллиардов. Может быть нужно туда больше направить. Куда будут направлены? Зачем выделяют столько средств?» - спросил Мурат Бактиярулы.

Министр финансов Бахыт Султанов ответил, что это связано с поручением, согласно которому празднование будет проводиться в течение года.

«Будут участвовать все регионы страны, и на разные мероприятия мы можем предоставить информацию и на рабочей группе озвучить, что в основном мероприятия будут в течение года», - сказал министр.

Вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков добавил, что 18 млрд 800 млн тенге предусмотрено на проведение 85 мероприятий.

«Полностью нас министерство финансов поддержало и в бюджет эти средства заложены. Надеемся, с достоинством проведем эти мероприятия», - сказал Мусайбеков.
Источник: zakon.kz
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