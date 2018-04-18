Экс-главу "ЕНПФ" Руслана Ерденаева приговорили к 12 годам лишения свободы

В Алматы оглашен приговор бывшему главе АО "ЕНПФ" Руслану Ерденаеву, передает корреспондент Zakon.kz.



Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Руслан Ерденаев признан виновным по ст.ст.189 ч.4 п.2 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), 366 ч.4 (Получение взятки в особо крупном размере) УК РК и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием в учреждении УИС максимальной безопасности. С конфискацией предмета взятки в размере 400 тыс долларов США (132 млн тг), с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, Нацбанке и его дочерних организациях. Срок отбытия считается с 28 декабря 2016 года.



Бывший зампредседателя Правления АО «ЕНПФ» Медетбеков Дабыр признан виновным по ст.ст.189 ч.4 п.2, 366 ч.4 УК РК и приговорен к 11 годам лишения свободы, с конфискацией предмета взятки в размере 297 тыс долларов США (98 млн 10 тыс тг), с отбыванием в учреждении максимальной безопасности, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.



Бывший начальник управления Департамента рисков АО «ЕНПФ» Бахтов Муса признан виновным по ст.ст.28 ч.5, 189 ч.4 п.2 УК РК и ему назначено 7 лет лишения свободы.



Учредитель ТОО «БузгулАурум» Кенжебаев Бахытжан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК и приговорен к 8 годам лишения свободы.



Директор ТОО «БузгулАурум» Найзагарин Азат приговором суда признан виновным по ст.189 ч.4 п.2 и приговорен к 7 годам лишения свободы. По ст.28 ч.5, 367 ч.4 УК РК подсудимый оправдан.



Туртаев Талгас, заместитель директора ТОО «МегаТрансАзия», по ст.368 ч.1 УК РК приговорен к 1 году лишения свободы, на основании Закона об амнистии он освобожден от уголовной ответствености.



Гражданский иск "ЕНПФ" суд удовлетворил и постановил взыскать с Ерденаева, Медетбекова, Бахтова, Найзагарина и Кенжебаева 5 млрд тенге.



Во время прений государственный обвинитель просил признать виновным бывшего главу ЕНПФ Руслана Ерденаева и назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.



Напомним, сомнительную сделку ЕНПФ на сумму 5 миллиардов тенге расследовал ДКНБ Алматы. С 21 декабря 2016 года проводилась проверка деятельности Акционерного общества "Единый накопительный пенсионный фонд" с участием Национального банка РК. Проверка осуществлялась по операциям, совершенным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. ЕНПФ, в свою очередь, опровергал информацию о хищениях средств. Тем не менее, в начале 2017 года стало известно, что Ерденаева и Медетбекова арестовали. Без малого год длилось расследование уголовного дела. Дело было передано в суд в октябре 2017 года. По версии следствия, Ерденаев и его заместитель получили взятку в размере 700 тыс долларов. В суде Ерденаев заявил, что уголовное дело в его отношении было начато без оснований, по заказу. "Незаконно, поскольку в моих действиях нет хищений, и уж тем более получения взятки, о которой я узнал в ходе следствия, причем через шесть месяцев после моего задержания", - сказал Ерденаев в суде. Он отметил также, что его показания следователи получили под давлением.