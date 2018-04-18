Оскорбительные, провокационные или оценочные суждения - эксперты о заявлениях Соловьева про Казахстан

Министерство иностранных дел должно принять меры по запрету на въезд в республику для лиц, систематически позволяющих себе провокационные и оскорбительные выпады в адрес Казахстана. Таким мнением с корреспондентом Tengrinews.kz поделился политолог Досым Сатпаев.



Ведущий телеканала "Россия" Владимир Соловьев в прямом эфире высказался о голосовании Казахстана во время заседания Совбеза ООН. "Мы что-то не знаем про наши отношения с Казахстаном? Вдруг где-то пробежала черная кошка?" - сказал Соловьев.



Политолог Досым Сатпаев подчеркнул, что Соловьев выступал на общероссийском телеканале.



"Увеличивается поток оскорбительных для Казахстана заявлений и публикаций в российском информационном пространстве. А мы делаем вид, что ничего страшного нет, удовлетворяясь заявлениями, что Соловьев всего лишь журналист... Хотя разные соловьевы вещают на общероссийских каналах, а не у себя на кухне... Но что у них на языке, то, скорее всего, на уме у многих. Они не только формируют общественное мнение, но и ретранслируют существующие настроения. Если мы не будем уважать себя, то и нас перестанут уважать", - сказал Сатпаев.



Он отметил, что в мире дипломатии есть немало инструментов для того, чтобы четко обозначить свою позицию по тому или иному вопросу.



"Поэтому пора нашему МИД использовать один из таких инструментов, как введение запрета на визит в нашу республику тех лиц, кто систематически позволяет себе провокационные и оскорбительные выпады в адрес Казахстана, его территориальной целостности, истории, языка и тому подобное... Хватит заниматься дипломатическими полумерами... Кстати, составление данного списка будет и "проверкой на вшивость" российских официальных лиц, вступятся они в защиту этих "клоунов" (как нас пытаются убедить) или нет?" - сказал политолог.



В свою очередь, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента РК - Елбасы Уразгали Сельтеев считает, что дискуссия в передаче российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева об отношениях Казахстана с Россией носила сугубо экспертно-медийный характер, поэтому ситуацию не нужно излишне драматизировать.



Как отметил политолог, следует четко разделять высказываемые мнения в информационном поле и экспертном сообществе с выражением официальных позиций властных структур, которые оказывают прямое влияние на принятие государственных решений.



"Это абсолютно разные плоскости. Любой журналист или эксперт имеет право давать свои независимые оценки, какими бы острыми или провокационными они ни казались в общественном восприятии. Мы нередко слышим по разным вопросам полярные точки зрения. Однако это никогда не влияло и не повлияет на характер и ход межгосударственных отношений. Поэтому нужно относиться к словам медийных фигур профессионально, не смешивая с уровнем официальной политики", - высказал мнение Сельтеев.



Эксперт также добавил, комментируя факт воздержания Казахстана при голосовании в Совбезе ООН по резолюции России, что за годы независимости у государства выработана своя прочная внешнеполитическая стратегия. Казахстан, как отмечается, выступает как сторонник соблюдения норм международного права и, в частности, даже выдвигал конкретные предложения по реформированию ООН.



"Это четко прослеживается во всех выступлениях и международных инициативах Нурсултана Назарбаева, в том числе в рамках непостоянного членства в Совбезе ООН. Надо понимать, что официальная оценка Казахстана последних событий в Сирии и нейтральное голосование по предлагаемым резолюциям соответствуют позиционируемой миротворческой роли Астаны в урегулировании сирийского вопроса. Будучи модератором Астанинского процесса и добившись реальных промежуточных результатов, Казахстан последовательно продвигает свою позицию. Здесь все предельно ясно. Речь идет о необходимости соблюдения устава ООН, недопущении военного обострения, приоритетности политико-дипломатических решений конфликта и неприемлемости применения химического оружия", - разъяснил политолог.



Что касается двусторонних отношений Казахстана и России, то, как отметил Сельтеев, они как были, так и остаются на уровне стратегического партнерства, паритетного и взаимовыгодного сотрудничества.



"Различные инсинуации и ситуативные передергивания являются результатом медийного нагнетания спекулятивной риторики", - заключил ведущий эксперт ИМЭП.