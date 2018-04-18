Казахстан занял 50-е место в рейтинге стран по военной мощи

В ежегодном рейтинге вооружённых сил стран мира Clobal Firepower Index Казахстан обошёл Азербайджан, Туркменистан и Армению, но уступил Сирии.Опубликован окончательный рейтинг Global Firepower, в котором Казахстан занял 50-ю строчку, сообщает сайт Global Firepower. Рейтинг основан на 55 отдельных факторах, которые определяют балл PowerIndex ("PwrIndx") данной страны. Окончательный расчёт военной мощи страны определяется при помощи специальной системы бонусов и штрафов.Некоторые факторы влияют на итоговое место страны в рейтинге. К примеру, запасы ядерного оружия не принимаются во внимание, но те страны, которые официально признаны ядерными державами, получают бонус. Значение имеют географические факторы, логистическая гибкость, наличие и количество природных ресурсов.Страны, которые не имеют выхода к морю, не подвергаются штрафу за отсутствие военно-морского флота при расчёте рейтингового положения. Небольшой бонус получают страны-союзники НАТО. Кроме того учитывается финансовая стабильность государства.Казахстан, заняв 50-ю строчку рейтинга, обошёл Бельгию, Боливию, ОАЭ, Хорватию и Ливию. При этом ВС РК уступили в рейтинге армиям Узбекистана, Швейцарии, Анголы, Сирии и Польши.На первой строчке рейтинга расположилась армия США, второе место за Россией, третье место заняли войска Китая.В 2017 году Казахстан занял в рейтинге Global Firepower 55 строчку.