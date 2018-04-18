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Казахстан занял 50-е место в рейтинге стран по военной мощи

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Казахстан занял 50-е место в рейтинге стран по военной мощи
Фото из открытых источников
В ежегодном рейтинге вооружённых сил стран мира Clobal Firepower Index Казахстан обошёл Азербайджан, Туркменистан и Армению, но уступил Сирии.

Опубликован окончательный рейтинг Global Firepower, в котором Казахстан занял 50-ю строчку, сообщает сайт Global Firepower. Рейтинг основан на 55 отдельных факторах, которые определяют балл PowerIndex ("PwrIndx") данной страны. Окончательный расчёт военной мощи страны определяется при помощи специальной системы бонусов и штрафов.

Казахстан занял 50-е место в рейтинге стран по военной мощи


Некоторые факторы влияют на итоговое место страны в рейтинге. К примеру, запасы ядерного оружия не принимаются во внимание, но те страны, которые официально признаны ядерными державами, получают бонус. Значение имеют географические факторы, логистическая гибкость, наличие и количество природных ресурсов.

Страны, которые не имеют выхода к морю, не подвергаются штрафу за отсутствие военно-морского флота при расчёте рейтингового положения. Небольшой бонус получают страны-союзники НАТО. Кроме того учитывается финансовая стабильность государства.

Казахстан, заняв 50-ю строчку рейтинга, обошёл Бельгию, Боливию, ОАЭ, Хорватию и Ливию. При этом ВС РК уступили в рейтинге армиям Узбекистана, Швейцарии, Анголы, Сирии и Польши.

На первой строчке рейтинга расположилась армия США, второе место за Россией, третье место заняли войска Китая.

В 2017 году Казахстан занял в рейтинге Global Firepower 55 строчку.
Источник: informburo.kz
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