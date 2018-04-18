В Казахстане упрощают процедуру регистрации проверки бизнеса

Во II полугодии 2018 года госорганы смогут у себя распечатывать зарегистрированный в органах прокуратуры электронный акт и предъявлять бизнесменам.



В Казахстане упрощается процедура регистрации назначенной госорганами проверки предпринимателей благодаря внедрению электронного акта, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РК.



Во II полугодии 2018 года государственные органы смогут у себя распечатывать зарегистрированный в органах прокуратуры электронный акт и предъявлять предпринимателю.



Такое новшество позволяет экономить ресурсы, сократить время на регистрацию акта, исключить необоснованные проверки, отметили в Генпрокуратуре.



Электронный акт будет содержать QR-код.



Предприниматель может не сомневаться в силе и достоверности электронного акта. По Закону РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" документ, который содержит информацию в электронно-цифровой форме, имеет электронную цифровую подпись и равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.



Подлинность документа предприниматель сможет проверить с помощью мобильного приложения "Qamqor".



После установки приложения на мобильный телефон предпринимателю при назначении проверки его деятельности будет приходить push-уведомление с текстом "к Вам придут с проверкой". В нём также будут отражены сведения о лицах, участвующих в проверке, сроках, правовых основаниях, предмете проверки.



Предпринимателю также предоставляют возможность направить в режиме онлайн жалобу о нарушениях, как до начала проверки, так и во время её проведения.



Сообщения о допущенных нарушениях будут незамедлительно поступать в территориальные подразделения Комитета для оперативного реагирования.



В 2017 году председатель Комитета по правовой статистике и специальному учёту Генеральной прокуратуры Багдат Мусин отметил, что приложение Qamqor будет полезным для всех казахстанцев.



Через этот инструмент оперативного диалога между гражданином и государством можно отправлять фотографии, фиксирующие нарушения, госорганам.



По мнению Багдата Мусина, распространение приложения снизит негатив в социальных сетях, и население перестанет выкладывать фото и видео о различных нарушениях.