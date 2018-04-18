В Казахстане упрощают процедуру регистрации проверки бизнеса

Во II полугодии 2018 года госорганы смогут у себя распечатывать зарегистрированный в органах прокуратуры электронный акт и предъявлять бизнесменам.
В Казахстане упрощается процедура регистрации назначенной госорганами проверки предпринимателей благодаря внедрению электронного акта, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РК.
Во II полугодии 2018 года государственные органы смогут у себя распечатывать зарегистрированный в органах прокуратуры электронный акт и предъявлять предпринимателю.
Такое новшество позволяет экономить ресурсы, сократить время на регистрацию акта, исключить необоснованные проверки, отметили в Генпрокуратуре.
Электронный акт будет содержать QR-код.
Предприниматель может не сомневаться в силе и достоверности электронного акта. По Закону РК "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" документ, который содержит информацию в электронно-цифровой форме, имеет электронную цифровую подпись и равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.
Подлинность документа предприниматель сможет проверить с помощью мобильного приложения "Qamqor".
После установки приложения на мобильный телефон предпринимателю при назначении проверки его деятельности будет приходить push-уведомление с текстом "к Вам придут с проверкой". В нём также будут отражены сведения о лицах, участвующих в проверке, сроках, правовых основаниях, предмете проверки.
Предпринимателю также предоставляют возможность направить в режиме онлайн жалобу о нарушениях, как до начала проверки, так и во время её проведения.
Сообщения о допущенных нарушениях будут незамедлительно поступать в территориальные подразделения Комитета для оперативного реагирования.
В 2017 году председатель Комитета по правовой статистике и специальному учёту Генеральной прокуратуры Багдат Мусин отметил, что приложение Qamqor будет полезным для всех казахстанцев.
Через этот инструмент оперативного диалога между гражданином и государством можно отправлять фотографии, фиксирующие нарушения, госорганам.
По мнению Багдата Мусина, распространение приложения снизит негатив в социальных сетях, и население перестанет выкладывать фото и видео о различных нарушениях.
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