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Электронный паспорт каждого ребенка формируется в Казахстане

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 20:19
Электронный паспорт каждого ребенка формируется в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане на каждого ребенка начато формирование электронного паспорта, в котором будут отражены все его достижения и траектория обучения, сообщает Kazpravda.kz.

"В 11 городах Казахстана с начала года внедрена система электронного распределения детей в детсады, а полностью работу по внедрению данной системы планируется завершить до конца 2018 года. Одновременно при электронном автоматическом учете на каждого ребенка начинает формироваться электронный паспорт, включающий все его достижения и траекторию обучения", – сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

При этом отметили, что внедряемые цифровые технологии в этих сферах позволяют обеспечить прозрачность процессов в сфере образования, улучшить качество и усвоение знаний обучающихся.

По информации МОН РК, в Казахстане цифровизацией в сфере образования охвачены все уровни образования - дошкольное, среднее, техническое и профессиональное, высшее, с обеспечением их взаимосвязи и формированием общей базы данных по истории обучения каждого гражданина.

Так, уже в 2018 году будет завершена интеграция систем управления всеми сферами образования, что предполагает единую координацию образовательных процессов и систематизацию информации по обучающимся.

Планируется, что в дальнейшем это позволит внедрить искусственный интеллект для развития образовательного процесса и человеческого капитала. До конца 2019 года в 100% организациях образования республиканского, областного и районного уровня будут внедрены информационные системы по всем уровням образования.
Источник: kazpravda.kz
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