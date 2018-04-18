"Фиат" 1932 года отреставрировал житель Тараза

Житель Тараза Марат Есхожаев перерегистрировал свой "Фиат" 1932-го года выпуска, сообщает корреспондент Bnews.kz. По словам Марата, в мире осталось всего три таких автомобиля."С детства мне были интересны автомобили ретро. Тогда машины делали с любовью и душой. Повзрослев, мы с друзьями нашли каркас старенького "Фиата". С трудом верилось, что мы сумеем его "поставить на ноги". Ведь запчасти на него больше не производят и всё изготавливалось в ручную, можете себе представить? Вместе с Александром Умнихиным, Сергеем Рюминым и Оралғазы Валихановым за пять лет мы отреставрировали наш "Фиат". И теперь он радует наших жителей, разъезжая по улицам", - рассказал Есхожаев.В настоящее время ретро-автомобиль находится в Санкт-Петербурге."Ежегодно мне звонят с предложением принять участие в праздничном параде в день Победы. Участвую, "Фиат" практически "летает" по дорогам. Да и видели бы вы реакции пожилых людей. Сразу же на лице появляются улыбки и для меня — это одна из лучших наград", - говорит Марат.Сейчас творческая группа во главе с Маратом Есхожаевым занимаются реконструкцией и других ретро-машин. Для этого они открыли специальную автомастерскую, где дарят автомобилям "вторую жизнь", но продажей не занимаются, несмотря на то, что желающих приобрести "железного красавца" не мало."Это бесценные автомобили. И их мы бы хотели передать в наследство нашим внукам", - заключил изобретатель.