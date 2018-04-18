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Блогер запустил онлайн-трансляцию из терпящего бедствие самолета

Просмотров:242 Опубликовано: Сегодня, 19:31
Блогер запустил онлайн-трансляцию из терпящего бедствие самолета
Кадр видео
Американский блогер Марти Мартинез устроил прямую трансляцию в Facebook из самолета, терпящего бедствие в небе над США. На кадрах трансляции видно, как он сидит в кресле у окна, на лице у него аварийная кислородная маска. "Что-то не так с самолетом! Похоже, мы снижаемся! Аварийная посадка! Рейс авиакомпании Southwest из Нью-Йорка в Даллас", - написал он. Позже он написал, что у самолета взорвался двигатель, осколки пробили иллюминатор и убили одного из пассажиров. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел с рейсом номер 1380 авиакомпании Southwest Airlines. На борту Boeing 737-700 находились 143 пассажира и пять членов экипажа. Самолет совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за проблем с двигателем. Очевидцы сообщили, что попавшие в салон обломки двигателя задели одного из пассажиров. Представитель Национального совета по безопасности на транспорте на пресс-конференции заявил, что в результате инцидента один человек скончался. По данным СМИ, еще "12 пассажиров были осмотрены врачами и семерым, получившим легкие травмы, была оказана помощь на месте".

Источник: Tengrinews
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