Блогер запустил онлайн-трансляцию из терпящего бедствие самолета

Американский блогер Марти Мартинез устроил прямую трансляцию в Facebook из самолета, терпящего бедствие в небе над США. На кадрах трансляции видно, как он сидит в кресле у окна, на лице у него аварийная кислородная маска. "Что-то не так с самолетом! Похоже, мы снижаемся! Аварийная посадка! Рейс авиакомпании Southwest из Нью-Йорка в Даллас", - написал он. Позже он написал, что у самолета взорвался двигатель, осколки пробили иллюминатор и убили одного из пассажиров. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел с рейсом номер 1380 авиакомпании Southwest Airlines. На борту Boeing 737-700 находились 143 пассажира и пять членов экипажа. Самолет совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за проблем с двигателем. Очевидцы сообщили, что попавшие в салон обломки двигателя задели одного из пассажиров. Представитель Национального совета по безопасности на транспорте на пресс-конференции заявил, что в результате инцидента один человек скончался. По данным СМИ, еще "12 пассажиров были осмотрены врачами и семерым, получившим легкие травмы, была оказана помощь на месте".



