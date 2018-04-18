Геннадий Головкин официально объявил о своем следующем бое

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) официально объявил о бое с американцем Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок пройдет 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне - пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Билеты поступят в продажу уже сегодня.
31-летний Мартиросян родился в Армении, но в возрасте семи лет вместе с семьей эмигрировал в США. В 2004 году он представлял США на Олимпиаде в Афинах, но выбыл из борьбы за медали во втором круге. После этого Мартиросян начал профессиональную карьеру.
Всю карьеру Мартиросян выступает в первом среднем весе. Его серия побед составляла 33 боя. В 2012 году Мартиросян свел вничью поединок с кубинцем Эрисланди Ларой, в 2013 по очкам проиграл американцу Деметриусу Андраде, а в 2015 уступил решением еще одному соотечественнику - Джермеллу Чарло. Последний бой Мартиросян провел 21 мая 2016 года, когда в реванше единогласным решением проиграл Ларе.
Изначально Головкин планировал 5 мая провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе второй бой против Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), но мексиканец после двух проваленных допинг-тестов на кленбутерол в феврале и временного отстранения от NSAC официально отказался от поединка. Слушание по его делу пройдет 18 апреля - если Альварес не сможет доказать, что запрещенное вещество попало в его организм через мясо, ему грозит дисквалификация.
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