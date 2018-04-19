Девочка скончалась в школе в Актобе. "Скорую вызывали 18 раз, но она не ехала"

В Актобе в школе № 38 скончалась десятилетняя школьница Дильназ Абишева. Ребенку стало плохо на уроке. Учителя 18 раз звонили в скорую помощь, но она не приехала. Взрослые поймали неотложку на улице. Когда девочку привезли в больницу, она уже умерла, пишет "Диапазон".Утром перед трагедией пятиклассница, как обычно, собралась в школу. Попросила денег на билет в цирк. Успела сходить, посмотреть. На следующий день ее привезли домой из морга."Это было во вторую смену, девочке стало плохо на пятом уроке. Мы вызывали скорую 18 раз! Она не ехала, и учителя поймали скорую на улице. Там девочка и умерла. Она, оказывается, болела. Падала и дома. Такое как-то раз было в классе. Врач дала ей чая, воды, отпустила домой. У ребенка пониженный гемоглобин, бывали приступы с сердцем. Мы, учителя, выразили соболезнования, оказали семье материальную помощь. Что мы еще можем? Очень жаль. Дильназ была очень спокойной, училась средне. Мы вызвали маму, медсестра оказала ребенку первую помощь. Все необходимое для этого у нас есть, но это не помогло", - рассказала завуч школы Бимаш Тлеубергенова.Причиной смерти, по предварительной версии, стала остановка сердца. При этом мама Дильназ уверяет, что девочка на здоровье никогда не жаловалась. Недавно они проходили комиссию, ничего подозрительного врачи не заметили. Родители ждут результатов экспертизы, которую обещали провести в течение месяца."Дильназ любила лечить папу, мечтала стать врачом, - плачет Зауреш, мама девочки. - Неправда, что она болела. Никогда проблем со здоровьем у нее не было. В поликлинике карточку открыли, сами понять не могут, почему с ней такое случилось. Эксперты даже сказали: все органы у нее были в норме. Произошла внезапная остановка сердца. Отчего, могут сказать только через месяц, анализы отправили в Алматы. В тот день мне позвонила учитель русского языка и сказала, что Дильназ плохо. Я с работы побежала в школу, поднялась на четвертый этаж. Все дети были в коридоре. Дильназ в классе лежала на парте. При мне медсестра делала дочери искусственное дыхание. Она выдохнула, я обрадовалась, что дочь приходит в себя, а потом реаниматолог в больнице сказал, что, оказывается, она уже умерла. Мы не знали. На скорой привезли ее в БСМП, а там сказали, что поздно доставили".