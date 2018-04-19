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За два месяца Казахстан заработал на алкоголе 11 миллиардов тенге

Просмотров:125 Опубликовано: Сегодня, 10:00
За два месяца Казахстан заработал на алкоголе 11 миллиардов тенге
Фото из открытых источников
10,9 миллиарда тенге поступили в бюджет всего за два месяца 2018 года. Это в полтора раза больше, чем за тот же период 2018 года, передает Today.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Три четверти поступлений – 7,9 миллиарда – обеспечили казахстанские производители, информируют аналитики. Два миллиарда тенге принесли акцизы с продукции из стран ЕАЭС. 983 миллиона пришлось на импортную продукцию (из стран, не входящих в Евразийский альянс).

"Акцизы на ввезенный алкоголь выросли на 34,1 процента, сборы с производителей по РК подскочили на 54,6 процента за год.

Акцизные сборы по всем категориям подакцизных товаров в целом увеличились за год лишь на 17,8 процента. В результате доля акцизов на алкоголь в общем объеме акцизов выросла год к году с 18,5 до 23,3 процента", – говорится в сообщении Finprom.kz.

Рост акцизных ставок на алкоголь составил лишь 14 процентов за год. В текущем году за один литр 100-процентного спирта ставка составляет 2275 тенге.
За первые два месяца года коньяк и водку стали больше производить на 19 процентов, на пиво – 16 процентов, ликеры и аналогичную алкогольную продукцию – на 8 процентов, а на вино – всего лишь на 5 процентов.

Увеличение налоговых поступлений в секторе вызвано не столько ростом производства или импорта алкоголя, сколько эффективной работой контролирующего органа – Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, отмечается в информации аналитиков.

"По словам заместителя председателя КГД МК РК Мади Такиева, за прошлый год сотрудниками Комитета были проведены проверки по 13 заводам этилового спирта и водки, а также по 84 оптовым реализаторам алкогольной продукции. По итогам проверок были возбуждены 203 уголовных дела, из оборота изъято 11 миллионов бутылок алкогольной продукции и 51 тысяча литров водоспиртовой смеси.

Также в прошлом году была пресечена деятельность 44 подпольных цехов по производству алкогольной продукции, доначислено 123 миллиона тенге акцизов и наложены штрафы на общую сумму 82 миллиона тенге", – информирует Finprom.kz.

В 2018 году фискалы продолжают выявлять "теневой" алкоголь. По итогам первого квартала были приостановлены лицензии двух заводов-производителей алкогольной продукции.

Из незаконного оборота изъято более 742 тысяч бутылок алкогольной продукции и около 100 тысяч литров спирта и спиртосодержащих жидкостей.
Источник: today.kz
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