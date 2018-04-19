Тенге укрепился до 325,9 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 325,89 тенге, показав снижение на 2,07 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.



Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $113,1 млн., показав рост на $92,25 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.



На 11:10 по времени Астаны июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $73,91 за баррель. По данным Reuters, в среду котировки резко устремились вверх после выхода данных о снижении запасов в США, обновив максимум ноября 2014 года. Запасы нефти в США снизились за прошлую неделю на 1,07 млн. баррелей до 427,57 млн. баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA). С начала года индикативная стоимость нефти выросла на 7,7%.



Как писал Reuters, вечером в среду рубль стал укрепляться на фоне рекордной стоимости нефти, которая компенсировала риски неопределенности в отношениях Запада и России из-за Сирии, дела Скрипалей, а также обвинений Вашингтоном и Лондоном в проведении Москвой кибератак. Тем не менее, аналитики полагают, что очередное ухудшение обстановки в международной политике может быстро скорректировать российскую валюту к минимумам пятницы-понедельника - 62,3-62,6 рубля за доллар.