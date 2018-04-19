Мировые цены на нефть достигли максимума с 2014 года

Мировые цены на нефть растут, устанавливая новые рекорды с конца 2014 года. Это происходит на фоне данных о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на данные торгов.



По состоянию на 11.50 по времени Астаны стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась до 73,94 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI - до 68,85 доллара за баррель. В среду стоимость нефти марки WTI превысила 68 долларов впервые с 4 декабря 2014 года, а в четверг утром Brent достигала отметки 74 доллара впервые с 27 ноября 2014 года.



Как сообщает РИА Новости, в среду Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 13 апреля, снизились больше ожидаемого - на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2 процента, до 427,6 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение лишь на 0,5 миллиона баррелей. Добыча в США при этом выросла на 15 тысяч баррелей в сутки, или на 0,1 процента, до 10,54 миллиона баррелей в сутки.



Поддерживают нефтяные цены и сообщения о Саудовской Аравии. В среду агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что "Саудовская Аравия будет стремиться к цене 80 или даже 100 долларов за баррель нефти". Это, как пишет агентство, может означать, что страна не планирует изменений в венской сделке ОПЕК+, хотя исходная цель сделки уже скоро будет достигнута.



"Саудовской Аравии и их коллегам из ОПЕК нужны более высокие нефтяные цены для поддержания их финансов, а королевству - для их смелой и затратной программы реформ", - пояснил агентству главный рыночный стратег AxiTrader Грег Маккенна (Greg McKenna).