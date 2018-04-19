Земли в приграничной полосе РК не будут предоставлять в собственность

Запрещается также предоставление земельных участков в пограничной зоне иностранцам и лицам без гражданства, и гражданам РК, состоящим в браке с иностранцами.



На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования земельных отношений», передает корреспондент Zakon.kz.



«В мае 2016 года указом Президента и соответствующими законами введен мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса. Не допускается предоставление сельхозземель в частную собственность казахстанцам и в аренду иностранцам. В 2016 году была создана комиссия по земельной реформе, в которую вошли депутаты Парламента, общественные деятели и гражданские активисты, они провели работу. По итогам заседаний и встреч с населением членами комиссии с учетом социальной значимости поднимаемых проблем приняты ряд решений», - сказал министр сельского хозяйства РК - вице-премьер Умирзак Шукеев.



В частности, сохранение и совершенствование норм по аренде сельхозземель казахстанцам; установление предельных максимальных размеров сельхозземель, предоставляемых в аренду; ужесточение требований к предоставлению земель сельхозназначения в приграничных территориях; удовлетворение нужд населения в пастбищных угодьях.



«На основе этих предложений разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс», который внесен в Мажилис 17 февраля 2017 года. Проект закона был обсужден с общественностью, проведены публичные слушания. Также данный проект размещен на открытом портале нормативно-правовых актов и сайте минсельхоза с обновлением информации о ходе рассмотрения», - пояснил он.



У. Шукеев отметил основные нормы законопроекта.



«Во-первых, сохранив институт аренды земель сельхозназначения, предоставляемых казахстанцам, законопроектом предусмотрено установление отдельного порядка предоставления земель сельхозназначения на конкурсной основе. Для обеспечения прозрачности проведения конкурсов в состав комиссии предусмотрено включение представителей общественных советов и организаций (не менее 50% от общего числа членов комиссии). Также в целях обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех его потенциальных участников новый порядок будет предусматривать опубликование извещения о проведении конкурса в СМИ и на официальном интернет-ресурсе акимата и минсельхоза. Также одновременное направление его всем акиматам в пределах области для размещения на своих информационных стендах и официальных сайтах», - сообщил глава аграрного ведомства.



По его словам, в целях усиления контроля за рациональным использованием предоставляемых земель сельхозназначения законопроектом предусмотрено введение постоянного мониторинга. Первые пять лет аренды ежегодно, в последующие периоды на орошаемых территориях каждые три года, на багорных - каждые пять лет.



«Во-вторых, в целях исключения предоставления больших площадей земель сельхозназначения в одни руки законопроектом предусмотрено установление максимальных размеров земельных участков сельхозназначения, которые могут находиться в аренде у казахстанцев в пределах административных районов каждой области по видам угодий. Размеры их будут утверждены правительством по представлению местных представительных и исполнительных органов. Для определения предельных размеров была разработана методика расчета», - уточнил У. Шукеев.



«В-третьих, сельскохозяйственные угодья, расположенные в пределах приграничной полосы госграницы не предоставляются в собственность и землепользования. Они могут быть использованы только для нужд местного населения - выпас скота и сенокошение. Предусматривается установление запрета на предоставление земельных участков, расположенных в пограничной зоне и пограничной полосе иностранцам и лицам без гражданства, гражданам РК, состоящим в браке с иностранцами и лицами без гражданства, иностранным юридическим лицам и юрлицам с иностранным участием», - добавил министр-вице-премьер.



В-четвертых, по его данным, для решения проблем с нехваткой пастбищных угодий для выпаса скота личного подворья законопроектом предусмотрена норма по обеспечению потребности сельского населения в пастбищных угодьях для удовлетворения нужд местного населения. По содержанию маточного дойного поголовья скота.



«Кроме того, учитывая, что на сегодня часть пастбищ вокруг населенных пунктов находится в собственности и землепользовании отдельных лиц, предусматривается их возврат путем отнесения к государственным нуждам. В-пятых, данным законопроектом предусмотрены поправки, предусматривающие расширение действия моратория на предоставление земель сельхозназначения в аренду совместным предприятиям, имеющим долю в уставном капитале иностранцев либо иностранных юридических лиц в размере даже 1%. При этом все нормы законопроекта разработаны по итогам работы комиссии по земельной реформе», - подчеркнул У. Шукеев.



Также он указал, что некоторые нормы законопроекта предусматривают увеличение расходов республиканского бюджета и рассмотрены на республиканской бюджетной комиссии.





«Прогнозные расходы будут уточняться по мере поступления бюджетных заявок от местных исполнительных органов. Законопроект направлен на установление прозрачных механизмов предоставления земель сельхозназначения аренду и их эффективного использования. Предлагаемая новая система земельных отношений будет способствовать развитию гражданского общества, публичности деятельности местных исполнительных органов, а также ориентирована на информатизацию и открытость предоставления земель», - заключил он.