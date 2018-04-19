Ковры, телефоны, мебель – прокурор о "VIP-условиях" в казахстанских тюрьмах

Начальник Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры РК Кайрат Жакипбаев рассказал о результатах проверки нарушений режима в колониях, передает корреспондент Today.kz.



Жакипбаев, выступая на пресс-конференции на тему "О соблюдении уголовно-исполнительного законодательства в учреждениях уголовно-исполнительной системы", сообщил, что во всех колониях Казахстана была проведена проверка. Они прошли после выявления факта создания благоприятных условий для отбытия наказания экс-председателю правления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" Талгату Ермегияеву.



"По факту с Ермегияевым – там непосредственно "VIP-камеры" такой не было, просто в промышленной зоне, на объекте, где он осуществлял работу, был оборудован кабинет, где были созданы условия для нахождения в течение рабочего времени. Ночью он отбывал в камере, но в течение дня у него были определенные поблажки. Был большой разбор полетов, более 16 лиц наказаны. По итогам было указание провести проверку по всему Казахстану. Нарушений такого плана мы не выявили, но в то же время были привилегии разного плана – у кого-то изымался телефон, у кого-то – ковры, бытовая техника и мебель", – сказал Кайрат Жакипбаев.



По выявленным нарушениям к ответственности были привлечены 26 должностных лиц.