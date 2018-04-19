Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ "Об отставке правительства Кыргызской Республики", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт главы КР.



"Президент в связи с выражением Жогорку Кенешем Кыргызской Республики недоверия правительству КР, руководствуясь частью 6 статьи 85 Конституции КР, пунктом 5 части 1 статьи 13 конституционного Закона КР "О Правительстве КР", отправил правительство КР в отставку", - сообщается на сайте президента КР.



Согласно указу, лица, занимавшие должности премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение обязанностей членов правительства КР до формирования нового состава правительства страны. Указ президента вступает в силу с момента его подписания.



Ранее сообщалось, что парламент Кыргызстана выразил недоверие правительству Сапара Исакова. По итогам голосования отставку кабинета министров одобрил 101 депутат, против - пять.



Напомним, три фракции Жогорку Кенеша - "Республика - Ата Журт", "Онугуу-Прогресс" и "Ата Мекен" не приняли отчет правительства. Депутаты задали интересующие вопросы и в результате решили, что отчет правительства неудовлетворителен.



Парламент избрал Сапара Исакова премьер-министром 25 августа 2017 года. Тогда за состав правительства, которое возглавит Сапар Исаков, проголосовали 97 депутатов, против выступили пять при 103 зарегистрированных.