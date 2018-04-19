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Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство КР

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 13:32
Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку правительство КР
Фото из открытых источников
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ "Об отставке правительства Кыргызской Республики", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт главы КР.

"Президент в связи с выражением Жогорку Кенешем Кыргызской Республики недоверия правительству КР, руководствуясь частью 6 статьи 85 Конституции КР, пунктом 5 части 1 статьи 13 конституционного Закона КР "О Правительстве КР", отправил правительство КР в отставку", - сообщается на сайте президента КР.

Согласно указу, лица, занимавшие должности премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, продолжат исполнение обязанностей членов правительства КР до формирования нового состава правительства страны. Указ президента вступает в силу с момента его подписания.

Ранее сообщалось, что парламент Кыргызстана выразил недоверие правительству Сапара Исакова. По итогам голосования отставку кабинета министров одобрил 101 депутат, против - пять.

Напомним, три фракции Жогорку Кенеша - "Республика - Ата Журт", "Онугуу-Прогресс" и "Ата Мекен" не приняли отчет правительства. Депутаты задали интересующие вопросы и в результате решили, что отчет правительства неудовлетворителен.

Парламент избрал Сапара Исакова премьер-министром 25 августа 2017 года. Тогда за состав правительства, которое возглавит Сапар Исаков, проголосовали 97 депутатов, против выступили пять при 103 зарегистрированных.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • arelav_74
 Гайни (Посетители) Сегодня, 14:31
У них хотя бы движняки идут. А у нас стопор. В Багдаде все спокойно... privet
 
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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:24
После 50 людей нельзя допускать к власти. Маразм, тщеславие и деградация личности.
 
 

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