Смерть ученицы в школе Актобе: Врачи объяснили инцидент

В Актобе карета скорой медицинской помощи приехала на вызов в школу, где ребенку стало плохо, в течение 14 минут. За это время на станцию поступило четыре-пять звонков.



Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Актюбинской области Светлана Есенаманова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"10 апреля школьнице 2007 года рождения стало плохо на уроке, она потеряла сознание. Была вызвана школьная медсестра, которая оказала всю необходимую медицинскую помощь, в скорую поступило обращение: "Обморок". С января текущего года обращения по обморокам относятся ко второй категории срочности. Время ожидания по этой категории - 15 минут. Скорая помощь прибыла в течение 14 минут. На момент приезда скорой признаков жизни не было. Кардиореанимационная помощь не оказала должного эффекта. Все публикации, согласно которым скорую вызывали 18 раз, не соответствуют действительности. В течение этих 14 минут были повторные звонки, где-то четыре-пять звонков, мы проверили", - сообщила представитель облздрава.



По информации Есенамановой, у ребенка была внезапная сердечная смерть. Она отметила, что официальный диагноз будет известен 27 апреля, после заключения судебно-медицинской экспертизы.



В ведомстве добавили, что ежегодно весной школьники проходят медосмотр, но у девочки никаких болезней обнаружено не было. В медицинской карточке с 2016 года обращений в поликлинику не было. Это подтверждает и мать ребенка. По словам женщины, девочка на здоровье никогда не жаловалась. Недавно они проходили комиссию, ничего подозрительного врачи не заметили. Родители ждут результатов экспертизы, которую обещали провести в течение месяца.



Директор школы Назгуль Касен рассказала, что девочке стало плохо во время шестого урока, когда шел классный час. "У девочки была судорога. Вызвали медсестру и родного брата девочки, который учится в нашей школе. Мальчик, увидев, что сестре плохо, сказал: "Подождите, сейчас ей станет легче, она очнется". Оказали первую помощь, ребенка вниз спустили. После приезда скорой мать уехала с девочкой в больницу, но нам в этот момент врачи не говорили о том, что ребенок уже мертв. Вызвали скорую в 18.18, приехала в 18.32", - сообщила директор.



По ее словам, Дильназ из простой семьи, родители работают, в этой же школе учится ее старший брат в шестом классе. "После смерти сестры он неделю не ходил на занятия. У девочки была средняя успеваемость, она была очень нежной и хрупкой. В этом году с ней уже случалось недомогание, но все быстро прошло. В день трагедии по расписанию был урок физкультуры, но особенных нагрузок не было - легкие упражнения и теория", - рассказала директор школы.



Напомним, в Актобе в школе № 38 скончалась ученица пятого класса Дильназ Абишева. Ребенку стало плохо во время занятий в школе. По словам завуча школы, учителя 18 раз звонили в скорую помощь, но она не приехала. Взрослые поймали неотложку на улице. Когда 10-летнюю девочку привезли в больницу, она уже умерла.