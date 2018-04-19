Мухамедиулы разъяснил затраты на празднование Дня столицы

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы разъяснил расходы на празднование юбилея Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Арыстанбека Мухамедиулы, запланировано около 90 мероприятий в рамках празднования 20-летия Астаны, которые будут проходить в течение года.



"Это мировая практика, и мы обязаны проводить имиджевые мероприятия, потому что Казахстан - часть мирового сообщества. Все страны должны через искусство показывать свои достижения, чтобы привлекать население. Для этого и делаются имиджевые мероприятия. Как вы видите, мы проводим все в сотрудничестве с крупными мировыми театрами или концертными организациями. Это необходимо. Я даже больше скажу, в будущем нам необходимо, чтобы Астана имела три-четыре устоявшихся мероприятия. Так как они дают колоссальный эффект. В свое время вот был фестиваль "Азия Дауысы". На финал конкурса нельзя было достать билетов. Жаль, конечно, что он закрылся", - ответил министр на вопросы журналистов.



Министр отметил, что самым дорогим и масштабным мероприятием будет международный фестиваль эстрадной песни Voice of Astana, проведение которого запланировано на 15-16 июня.



"Мы хотим на этом фестивале провести вечер Байгали Серкебаева и вечер памяти Батырхана Шукенова. Возможно, приедут друзья Байгали Серкебаева. (...) Ведутся переговоры. Основные затраты - это свет и звук", - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.



Также министр отметил, что в рамках мероприятий по празднованию 20-летия Астаны запланирована премьера совместного снятого с Первым каналом телесериала "Любовь. Надежда. Астана".



Ранее в Сенате в ходе обсуждения поправок в республиканский бюджет на 2018-2020 годы стало известно о том, что около 19 миллиардов тенге предусмотрено на юбилей Астаны.



"В общем у нас 18 миллиардов 800 миллионов тенге предусмотрено на проведение 85 мероприятий в рамках празднования 20-летия Астаны. Полностью нас Министерство финансов поддержало. И в бюджет эти средства заложены. Мы надеемся, что с достоинством проведем все эти мероприятия", - сообщил депутатам в ходе обсуждения вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков.