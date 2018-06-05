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Прожиточный минимум в Казахстане вырос до 26 468 тенге

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 10:50
Прожиточный минимум в Казахстане вырос до 26 468 тенге
Фото: ©Алмаз Толеке
Величина прожиточного минимума, рассчитанная из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в мае 2018 года составила 26 468 тенге, передает Today.kz со ссылкой на информацию Министерство национальной экономики РК.

По сравнению с апрелем показатель увеличился на 0,5 процента, с начала года – на 3,4 процента.

В структуре минимума доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимает 19,8 процента, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,3, фруктов и овощей – 10,5, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,3, а сахара, чая и специй – 2,1 процента.

Напомним, ранее Today.kz писал про то, что можно приобрести на минимальную пенсию в Казахстане – 33 745 тенге. Наш корреспондент рассмотрел такие траты, как покупка продовольствия, одежды, подарков, путешествия и бытовая техника.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 12:36
Еда четыре раза в день по 200 тенге и то мало.А одежда и им обувь?Коммунальные услуги?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 12:31
Это точно.На 26 тысяч.разве как то можно прожить месяц?

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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  • Ну Ну
  • nadiuna
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 11:49
- Что наступает после бедности?
- Нищета.
- А после нищеты?
- Прожиточный минимум. dada
 
 

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