Прожиточный минимум в Казахстане вырос до 26 468 тенге

Величина прожиточного минимума, рассчитанная из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в мае 2018 года составила 26 468 тенге, передает Today.kz со ссылкой на информацию Министерство национальной экономики РК.



По сравнению с апрелем показатель увеличился на 0,5 процента, с начала года – на 3,4 процента.



В структуре минимума доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимает 19,8 процента, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,3, фруктов и овощей – 10,5, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,3, а сахара, чая и специй – 2,1 процента.



Напомним, ранее Today.kz писал про то, что можно приобрести на минимальную пенсию в Казахстане – 33 745 тенге. Наш корреспондент рассмотрел такие траты, как покупка продовольствия, одежды, подарков, путешествия и бытовая техника.