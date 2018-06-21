Аналоги ЕНТ: как проходят выпускные экзамены в разных школах мира

В Казахстане начался непростой экзаменационный период – выпускники школ сдают единое национальное тестирование. Целый год школьники, родители и учителя готовились к этому событию. Какие аналоги ЕНТ существуют по всему миру, что и как сдают иностранные выпускники, чтобы получить высшее образование – об этом в материале Today.kz.



Россия



Российские выпускники сдают единый государственный экзамен. При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы, они представляют собой комплекс заданий, как и в случае с ЕНТ, сдаются они на специальных бланках для оформления ответов на задания.



В ЕГЭ включены 14 общеобразовательных предметов: русский язык, математика, физика, химия, история, обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки) и литература.



Чтобы выпускника допустили к экзамену у него не должно быть академических задолженностей. Выпускники перед сдачей экзамена должны пройти проверку через металлодетекторы, им запрещено проносить электронные предметы, такие как смартфоны и прочее. Они имеют право подать на апелляцию в случае, если вопрос составлен неверно. ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вузы.



Украина



В Украине введено Внешнее независимое тестирование (ВНТ). Все выпускники обязаны сдать тесты по украинскому языку и литературе и (на выбор) либо по математике, либо по истории Украины. Тесты по остальным предметам сдаются по выбору. Всего выпускник может сдать пять тестов.



Италия



Выпускники сдают два письменных экзамена и один устный, принимает их комиссия, утвержденная министерством образования. Письменные экзамены выбираются ведомством, а устный проводится по двум школьным предметам. Допускаются к экзаменам выпускники только с положительными оценками. По результатам экзамена выдается диплом, дающий право на поступление в вузы страны. Однако для поступления в университет требуется сдать еще экзамены на получение аттестата зрелости (Matura). Такие требования есть в университетах таких стран, как Чехия, Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Венгрия, Италия, Косово, Лихтенштейн, Македония, Черногория, Польша, Сербия, Словакия, Словения и других.



В Австралии сдается SSCE (Senior Secondary Certificate of Education). Полученные баллы являются критерием для зачисления в вуз. В зависимости от штата экзамен носит разные названия.



В Германии аналогом ЕНТ является сдача экзаменов на получение аттестата Abitur, позволяющего поступить в университет. Выпускникам нужно сдать на выбор четыре письменных или устных экзамена. Допуск к ним получают только те, кто прошел 28 курсов. Результаты экзаменов действительны для поступления в любой вуз страны.



Во Франции для поступления в вуз необходимо завершить обучение в академическом лицее и получить диплом бакалавра. Выпускники сдают письменные и устные экзамены по предметам, изучаемым в лицее. Лишь один экзамен обязателен для всех – французская литература. Наиболее престижные университеты и некоторые факультеты обычных университетов требуют сдачи дополнительных экзаменов Concours. Министерство образования определяет темы экзаменов, а также расписание и процедуру их проведения. Экзаменационные материалы разрабатываются академиями, а проверяют работы учителя школ.



В США нет единых программ обучения и национальных экзаменов. Единственным измерителем содержания образования выпускников старшей средней школы является количество изученных курсов, ориентированных на подготовку в университет. Разрешается сдать два вида экзаменов, результаты которых можно использовать для поступления в вуз — ACT (American College Testing) и SAT (Scholastic Aptitude Test). Кроме того, в стране действует подготовительная программа AP (Advanced Placement), которая позволяет начать изучать университетскую программу еще в школе. На радость ученикам старшей школы прохождение этой программы может освободить изучение этого предмета в вузе, часть оценок может быть зачтена, часто результаты теста являются одним из факторов предоставления стипендий. Однако не все университеты принимают результаты итогового теста.



В Англии экзамены за пройденный школьный курс сдаются централизованно. Чтобы поступить в вуз необходимо пройти специальное двухлетнее обучение и сдать экзамены повышенного уровня. Проводит экзамены не министерство образования, а специальные независимые организации. Ведомство в данном случае имеет право только давать рекомендации по содержанию программы. Большинство вузов страны требуют положительной сдачи экзаменов по двум-трем экзаменам повышенного уровня.



В Японии, чтобы поступить в университет, нужно пройти два тура испытаний. Первый (University Entrance Center Examination, UECE) – централизованный, сдается почти за полгода до поступления в вуз и является обязательным при поступлении во все государственные вузы, представляет собой тестирование и проводится по 12 предметам. Количество сдаваемых экзаменов определяется требованиями выбранного вуза. Второй тур экзаменов проводится университетами. Эти экзамены сложнее национальных и разрабатываются специалистами вузов. Содержание экзаменов второго тура отличаются для различных университетов и их отдельных факультетов.