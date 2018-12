Фильм "Айка" попал в шорт-лист "Оскара"

Драма Сергея Дворцевого "Айка" вошла в шорт-лист из девяти кандидатов на номинацию "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке", сообщили организаторы в понедельник. Об этом пишет РИА Новости.



"Айка" представлена от Казахстана. Конкуренцию ей в борьбе за номинацию на "Оскар" составят мексиканский фильм "Рим" Альфонсо Куарона, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля японская картина "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээды, картина польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война", ливанская лента "Капернаум", немецкая картина Never Look Away, датский фильм "Виновен" и колумбийская лента Birds of Passage.



Пять номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены 22 января, вручение премии "Оскар" состоится 24 февраля.



В этом году на 71-м Каннском кинофестивале Самал Еслямова уже получила приз за работу в "Айке" - в номинации "Лучшая женская роль". Самал является первой актрисой на постсоветском пространстве, выигравшей приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.



Еслямова сыграла мигрантку из Кыргызстана, которая вынуждена оставить своего ребенка в роддоме. Съемки фильма продолжались шесть лет.