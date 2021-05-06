На побережье Каспия обнаружили 150 мёртвых редких тюленей

На берегу Каспийского моря (Россия) нашли 150 мертвых краснокнижных тюленей.
Об этом сообщил координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров, пишет ТАСС.
- Вместе с нашими дагестанскими товарищами за два дня мы обнаружили более 150 погибших краснокнижных каспийских тюленей. Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа, - сказал Никифоров.
Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев отметил, что некоторые тюлени были без шкур, некоторые запутались в рыболовных сетях.
- Причины гибели могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Чтобы понять причину, нужно проводить тщательное и всестороннее исследование, круглогодичный мониторинг. Мы взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции, возраст погибших животных. Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тыс. Это серьезное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями, - добавил Никифоров.
Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.
С начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz