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На побережье Каспия обнаружили 150 мёртвых редких тюленей

Просмотров:236 Опубликовано: Сегодня, 17:18
На побережье Каспия обнаружили 150 мёртвых редких тюленей
Фото: ТАСС
На берегу Каспийского моря (Россия) нашли 150 мертвых краснокнижных тюленей.

Об этом сообщил координатор природоохранных программ научно-экспедиционный центр "Морские млекопитающие" Виктор Никифоров, пишет ТАСС.

- Вместе с нашими дагестанскими товарищами за два дня мы обнаружили более 150 погибших краснокнижных каспийских тюленей. Мы продолжаем обследование, думаю, что сегодня число погибших животных достигнет 200. Жуткая картина, я такого не видел никогда, через каждые 50 метров на пляже погибшая нерпа, - сказал Никифоров.

Директор института экологии и устойчивого развития Алимурад Гаджиев отметил, что некоторые тюлени были без шкур, некоторые запутались в рыболовных сетях.

- Причины гибели могут быть самые разные: от загрязнения моря до рыболовства. Чтобы понять причину, нужно проводить тщательное и всестороннее исследование, круглогодичный мониторинг. Мы взяли образцы тканей, чтобы определить структуру популяции, возраст погибших животных. Сто лет назад численность нерп на Каспии была более миллиона, а сейчас, по разным оценкам, 50-70 тыс. Это серьезное снижение численности, такую проблему нельзя решить разовыми акциями, - добавил Никифоров.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.

С начала декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было обнаружено более 300 мертвых каспийских тюленей.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:43
А главное окажется что нефтедобыча в Каспие не причем. Спишут на "Рафика".
 
 

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