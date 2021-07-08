Дело экс-министра Биртанова переквалифицировали

"Расследование завершено. За 5 дней до его окончания подозрение было заменено с "хищения" на "злоупотребление полномочиями". Расследование было начато в мае 2020 года, 14 месяцев назад. Руководство Минздрава подозревали в хищении, которого в итоге не оказалось. Это признало само Агентство по финансовому мониторингу", - сообщил адвокат Биртанова.
По его словам, Елжан Биртанов не признает вину.
Адвокат также заявил, что домашний арест Биртанова с ноября 2020 года был неправомерным, "следствие проведено с многочисленными нарушениями и необъективно".
Напомним, 7 июля Агентство по финмониторингу объявило об окончании досудебного расследования и начале ознакомления с материалами уголовного дела. Как пояснили в агентстве, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
Ранее Биртанов ужевысказывалсяпо поводу уголовного дела, согласно которому его подозревают в использовании борта санавиации в личных целях.
"Я узнал, что другое уголовное дело, возбужденное в отношении меня по превышению должностных полномочий по факту моей транспортировки, возвращению в Нур-Султан из служебной командировки на борту санавиации, уже объединено с этим делом. Я впервые это узнал из вчерашнего документа. Xочу сказать, что здесь нет никакого состава преступления, так как нет превышения полномочий. Все сделано в соответствии с полномочиями министра здравоохранения, они достаточно четко определены Кодексом об охране здоровья населения, которые определяют правила использования санавиации. Мы соответствующую жалобу в Генпрокуратуру подали, и она сейчас на рассмотрении. По существу, подозрение ни в чем. Почему я должен находиться под арестом, мне до сих пор непонятно", - сказал он.
Елжан Биртанов был задержан по подозрению в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом стало известно в ноябре 2020 года. В отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Позже стало известно, что Биртанов находится под домашним арестом.
Ни звонков, ни гостей. Как выглядит домашний арест в Казахстане
В декабре 2020 года на сотрудников Минздрава завели дело из-за воспрепятствования расследованию в отношении экс-руководителей ведомства. В Комитете по финмониторингу сообщили, что несколько чиновников, не являясь участниками уголовного процесса, вмешивались в расследование путем незаконного сбора, передачи и публикации не соответствующей действительности информации о ходе и результатах следствия по уголовному делу.
В марте 2021 года Биртанову в третий раз продлили домашний арест. Адвокат Биртанова сообщал, что подал обращение Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву "с просьбой разобраться в незаконном преследовании Биртанова".
В начале апреля адвокат Биртанова заявил об ухудшении состояния здоровья бывшего министра здравоохранения.
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