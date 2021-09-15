Очень пожалели, что подали наш арбуз - посол Южной Кореи о случае с Токаевым

Ку Хонг-сок работает в Казахстане с лета 2020 года. В рамках неформальной встречи с журналистами в Нур-Султане южнокорейский посол поделился впечатлениями от первого года жизни в Казахстане.
Дипломат отметил, что был поражен изобилием фруктов в Казахстане. Как рассказал посол, перед отъездом ему сказали, что в Казахстане мало фруктов.
"Когда я приехал в Казахстан, оказалось, что все это миф. Здесь очень вкусные дыни и арбузы. В Корее арбузы дорогие и не такие вкусные, как в Казахстане. Очень пожалели, когда на одном из приемов (в Южной Корее. - Прим.) подали господину Токаеву наш арбуз, ведь здесь они намного вкуснее", - поделился Ку Хонг-сок.
Как признался посол Южной Кореи, ему очень понравились жители Кызылорды. По его словам, кызылординцы приветливые и дружелюбные.
Также дипломат поделился впечатлениями от местной кухни.
"На правом берегу (Нур-Султана. - Прим.) есть кафе, где готовят очень вкусный лагман. Очень понравились круглые кусочки мяса - казы. Есть ресторан, в котором жарят конину. Конина мне очень понравилось, вкусное мясо. Попробовал кумыс, но не смог полюбить его, в желудке от него появились странные ощущения. Еще хочу попробовать шубат", - поделился он.
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