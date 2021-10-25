Как русскоязычным выучить казахский язык: лучшие учебники, тренажёры, лайфхаки

Казахстанцы рассказали, как они выучили государственный язык и какие плоды им это принесло.



Владение несколькими языками помогает людям расширять знания, карьерные возможности, навыки, взаимопонимание с большим количеством людей. Однако процесс изучения любого языка лёгким не назовёшь, особенно когда он сильно отличается от родного. Сегодня всё больше прогрессивных молодых людей прилагают усилия, чтобы учить казахский язык. Корреспонденты Informburo.kz побеседовали с молодыми людьми из разных уголков Казахстана и узнали, почему они решили изучить казахский язык и какие плоды им это принесло.



Журналист Анастасия Ульченко родом из Алматинской области.



"Я в четвёртом поколении в Казахстане. Мои предки не по своей воле попали в Казахстан во времена революции. Они родом из Украины (Донбасс). Мы бок о бок с казахским народом пережили голод и войну", – рассказала Анастасия.



Девушка рассказывает, что благодаря усилиям родных и школьного педагога она с раннего возраста была знакома с казахской культурой.



"В детстве любила читать книги, легенды и эпосы, мама всегда покупала мне толстые книги на казахском языке", – поделилась воспоминаниями Анастасия.



Во время изучения языков она делает акцент на грамматике, литературе и истории.



"Мне легко даются тюркские языки. Но казахский для меня особенно красив и богат. Грамматика казахского языка для меня очень лёгкая по сравнению с русским и английским. У меня не было сложностей, потому что в подсознании у меня всё на казахском языке. Даже сны вижу на казахском", – рассказывает девушка.



Анастасия использует казахский язык во время интервью, ловко импровизирует, понимает специфику юмора.



Девушка ведёт TikTok-аккаунт, где обучает других людей особенностям казахского языка.



Помимо русского и казахского, журналистка говорит на украинском, турецком, английском, корейском языках. Изучает узбекский и кыргызский.



Анастасия считает, что самый лучший способ побудить ближних изучать государственный язык – это подать личный пример грамотной красивой речи.



"Главное, интерес, осознанность и любовь не только к языку который вы изучаете, но и к истории и носителям этого языка", – сказала девушка.



Мария Аманбаева начала учить казахский язык в 15 лет, как только переехала в Западный Казахстан.



По её словам, люди здесь в основном говорят на казахском языке, даже если они видят, что перед ними человек другой национальности.



"Русскоговорящие или русские люди в аулах в совершенстве владеют казахским языком. У моего мужа семья говорит только на казахском языке, поэтому практики достаточно. Однако применять язык вначале было трудно, потому что иногда бывает максимализм, слишком много требований к себе. Хочется всё правильно говорить, страшно ошибаться. Но на самом деле только через практику, даже с ошибками, язык запоминается легче. Быстрее начинаешь говорить. Чем дольше человек молчит, тем труднее ему начать говорить на казахском языке", – делится наблюдениями Мария.



Мария выделила несколько инструментов, которые помогли в изучении казахского языка:



- Книги Елены Романенко "Современный казахский", "Казахская грамматика для русскоязычных", "Понятный казахский", "Разговорный казахский легко" и другие.

- Приложение и сайт soyle.kz. Здесь можно изучить новые слова и выражения, укрепить грамматику, послушать аудио- и видеоматериалы. В завершение каждого модуля можно пройти тест и посмотреть статистику успешности.

- Фильмы. Удобно смотреть интересный фильм с казахскими субтитрами: читать слова и сразу слышать, как их произносить. Хорошая практика восприятия речи на слух.

- Музыка. Многие группы снимают клипы с субтитрами, с переводом на русский язык.

- Чтение журналов на казахском. На попытки переводить каждое слово уходит много времени. Однако можно тренироваться на одном-двух абзацах и пытаться понять общий смысл текста.

- Слушать народную музыку.



"Тем, кто учит язык, я посоветовала бы не бояться говорить. Бывает, допускаешь ошибки в звуках, и тебе могут сказать: "Можешь не говорить". Но пытаться всё равно стоит. Есть люди, которые ценят, приятно удивляются", – посоветовала Мария.



Из сложностей Мария отметила большие размеры предложений, в которых бывает сложно понять, к какой части предложения относится то или иное слово. А также бывает, что в каждом регионе язык звучит по-своему.



"На западе казахская речь звучит несколько иначе: будто бы грубее, чем на юге или в Алматы. Кажется, будто они всё время ругаются. Но на самом деле нет – они очень добрые, открытые, гостеприимные, готовые помочь. В нашем регионе очень любят конкретику", – объясняет Мария.



К слову, отличия есть не только в интонации, но и в словах.



"В других регионах когда хочешь сказать "пожалуйста" добавляют окончания "шы" и "ші". Например, берші, баршы. А в нашем регионе говорят "щищ". Это интересные фишки, которые человек может не знать. "Бағана" ("недавно") у нас произносят как "бана"; не "көже", а "кеспе"; на юге говорят "дәу" (очень большой), а у нас "нән"; мелочь у нас называют "уақ" (обычно для приезжих это шок). Любой вопрос они задают одним "не зат?" И произносят это очень быстро. А означать это может все что угодно: что, что это, что тебе надо, о чём это?" – рассказала Мария.



Валерия Гердт вместе с супругом также живёт в Западно-Казахстанской области. Она работает в сфере красоты. Два года назад они с мужем решили лучше узнать казахскую культуру и начали учить казахский язык.



"Было огромное желание понимать людей, с которыми беседуешь. Конечно, до карантина было проще применять казахский язык: ходили в гости, было живое общение лицом к лицу, а сейчас сложнее, меньше практики", – отметила Валерия.



В понимании речи Валерии помогают различные электронные учебники. Однако, по её словам, практически во всех учебниках авторы смотрели на казахский язык через русское мышление: грамматика, переводы, диалоги. Из самых эффективных пособий Валерия выделила учебник "Самый простой метод овладения иностранным языком", автор – Николай Замяткин.



"Эта книга похожа на каркас с принципами изучения любого языка. Здесь используется подход, с помощью которого язык учат маленькие дети", – поделилась впечатлениями Валерия.



Житель города Рудный Даниил Голяткин рассказывает, что ему нравится, как в казахском языке строятся предложения. Знание языка помогло ему найти больше новых друзей и единомышленников. Даниил – верующий человек и считает, что речь – это ценный дар Создателя.



"Казахский язык восхищает своей глубиной. Например, вспомогательные глаголы. Это сложная, но в то же время интересная тема. В русском языке для описания действия часто используется один глагол. А в казахском вспомогательный глагол придаёт оттенок основному глаголу. Благодаря этому получается короткая фраза с глубоким смыслом. Также мне нравится, как красиво разные слова и выражения описывают какую-то мысль. Нравится, как строятся сложные предложения. Не могу сказать, что я полностью овладел этими методами, но стараюсь обогащать свой язык", – подчеркнул Даниил.



Знание казахского языка спасает его в бытовых ситуациях.



"Бывало, благодаря языку удавалось избегать неприятных ситуаций. Например, однажды меня пытались обмануть на работе, а я понимал, о чём говорят", – рассказал Даниил.



Примечательно, что в школе Даниил не всегда испытывал интерес к изучению языков, потому что не было понимания, как применять сложную теорию на практике. Помимо этого, он живёт в местности, где носителей языка не так много.



"Живу на севере Казахстана. В моём городе большинство казахов говорят на русском языке. Из-за отсутствия практики трудно запоминать и практиковать то, что учишь. Из-за того что мало носителей, не слышу, как говорить на языке в повседневной жизни. Поэтому мой язык больше не бытовой, а литературный", – подчеркнул Даниил.



Тем, кто только начинает учить язык, Даниил советует не сдаваться, даже если результаты не видны сразу.



"Изучение языка – как движение огромного поезда. Чтобы тронуться с места, прилагаются огромные усилия, а двигаться поезд начинает потихоньку. Но когда он наберёт скорость, остановить его очень трудно. Так и с языком. Успех не будет виден сразу. Чтобы тронуться с места и увидеть прогресс, нужны усилия. Надо хорошо потрудиться, а когда пойдёт прогресс, его уже будет не остановить. Слова начнут запоминаться сами, без особых усилий, и говорить станет намного легче. Если хотите заговорить, нужна регулярность. Каждый день надо изучать слова и грамматику, упражняться, читать, практиковать речь. Не нужно бояться говорить", – резюмировал Даниил.



Нельсон Мандела как-то сказал: "Если вы разговариваете с человеком на языке, который он понимает, вы обращаетесь к его разуму. Если вы разговариваете с ним на его языке, вы обращаетесь к его сердцу".