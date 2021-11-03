"Вы писали его в отрыве от экономики". Министра раскритиковали за законопроект в Мажилисе

Министра национальной экономики Асета Иргалиева раскритиковали в Мажилисе за новый законопроект, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ситуация произошла на заседании Мажилиса во время обсуждения законопроекта по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в первом чтении. Правительство предлагает убрать все формы бумажной отчетности для предпринимателей и оставить только электронные.
Спикер палаты Нурлан Нигматулин обратил внимание, что с некачественным интернетом многие предприниматели в регионах, особенно в аулах, останутся без возможности передавать отчетность, но при этом будут нести наказание за нарушение.
По его словам, само по себе требование о переходе на цифровую отчетность не вызывает сомнений. Но эта работа требует определенной подготовки. И речь идет прежде всего о доступе к устойчивому интернету. Депутаты отмечают, что многие сельские предприниматели не готовы вести отчет в электронном формате.
Кроме того, законопроект предполагает, что полный переход на электронную отчетность начнется с 1 января 2023 года. При этом в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности признаются, что до 2023 года не успеют обеспечить стопроцентный охват интернетом.
"Вице-министр неоднократно называет дату 2025 год (когда наладят интернет в селах. - Прим.). Вы что делаете? Знаете, что в эти сроки обеспечить стопроцентный охват интернетом невозможно. Причем ваши вице-министры это подтверждают. (...) Вы же полный хаос посеете в отчетности, господин министр. Чем вы думаете, когда вы такие документы принимаете и приносите в Парламент? Не обеспечив доступность качественного интернета, не научив работать с электронными документами, вы уже предусмотрели в своих законах ответственность за неисполнение требований всех информационных регуляторных инструментов.
Асет Арманович, что за министр нацэкономики, который приносит сюда такой законопроект? Неотработанный, не знающий основные подходы. Вы вообще в отрыве от экономики писали этот документ, господин министр", - заявил Нигматулин.
Тем не менее депутаты Мажилиса одобрили законопроект в первом чтении.
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