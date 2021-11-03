Астана. 3 ноября. КазТАГ – Точные сроки внедрения платности на республиканских трассах назвали власти Казахстана, передает корреспондент агентства



«Разработан план поэтапного внедрения платности на участках, протяженностью 5,8 тыс. км из них на первом этапе 15 ноября будет введена платность за проезд на семи участках автодорог республиканского значения первой категории с четырех-полосным движением протяженностью 1,8 тыс. км. Это участки автодорог: «Нур-Султан – Павлодар»; «Капшагай – Талдыкорган»; «Тараз – Кайнар»; «Шымкент – Тараз»; «Шымкент – Кызылорда»; «Шымкент – Ташкент»; «Щучинск – Кокшетау». На втором этапе до конца текущего года на оставшихся участках II и III категорий, протяженностью 4 тыс. км», - сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития в среду.



Как уточнили в МИИР, в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в 2021 году планируется поэтапное внедрение платности на участках автодорог республиканского значения протяженностью 5,8 тыс. км.



«Платность планировалось внедрить еще в июне, однако в связи с многочисленными фактами недовольства со стороны перевозчиков, основным требованием которых было привести дороги в соответствующее состояние, введение платности было перенесено на осень. За это время сотрудниками комитета автомобильных дорог (КАД), АО «НК «ҚазАвтоЖол», РГП «Национальный центр качества дорожных активов», инспекцией транспортного контроля комитета транспорта осуществлен комиссионный осмотр на участках, по итогам которого определен ряд мероприятий. В рамках мероприятий проведены работы по приведению покрытия в нормативное состояние», - заверили в мининдустрии.



В ведомстве утверждают, что «на сегодняшний день на семи участках автодорог, планируемых к внедрению платности функционируют современные объекты придорожного сервиса, соответствующие национальному стандарту, в составе которых имеются кафе, теплые санитарно-гигиенические узлы, гостиницы, магазины и АЗС, что позволит обеспечить пользователям автодорог комфортные условия проезда».



«Ставки платы за проезд приняты по аналогии с существующими платными участками на уровне 2013 года. Увеличение стоимости за проезд не рассматривается», - заверили в министерстве.



Ранее АО «Национальная компания (НК) «ҚазАвтоЖол» распространило сообщение о том, что платность планируется ввести уже с 1 ноября.



Напомним, 30 мая дальнобойщики во многих регионах Казахстана начали акции протеста против платных дорог. По мнению водителей фур, качество казахстанских дорог не соответствует тому, чтобы платить за проезд по ним. На фоне протестов в АО «НК «КазАвтоЖол» пообещали рассмотреть предложения дальнобойщиков. 2 июня ситуацию прокомментировали в мажилисе – так, по мнению депутатов, повышение тарифа на платных трассах вызовет рост цен на продукты и товары, и указали на справедливость претензий водителей. В этот же день министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил о том, что в Казахстане не планируется отказываться от планов взимать плату за проезд на ряде участков республиканских трасс. По его утверждению, с момента утверждения в 2013 году действующих тарифов за проезд на платных автодорогах прошло несколько девальваций и тарифы достаточно комфортны.



Указанным событиям предшествовала информация «ҚазАвтоЖола», который 20 мая заявил о том, что с июня в Казахстане станут платными почти 20 участков республиканских трасс общей протяженностью почти 6 тыс. км. Это участки: Шымкент-граница Узбекистана, Уральск-граница РФ (Саратов), Уральск-граница РФ (Самара), граница РФ (Оренбург)-Актобе, Щучинск-Петропавловск, Шымкент-Кызылорда, Шымкент-Тараз, Тараз-Кайнар, Капшагай-Талдыкорган, Карабутак-Кызылорда, Ақтобе-Уральск, Атырау- Бейнеу-граница Узбекистана, Актау-Бейнеу, Костанай-граница РФ (Троицк), Нур-Султан-Костанай, Павлодар-граница РФ (Омск), Нур-Султан-Павлодар, Павлодар-Семей-Калбатау.



9 июня «ҚазАвтоЖол» после протестов дальнобойщиков озвучил новые планы по взиманию платы за проезд по дорогам Казахстана – на этот раз в нацкомпании заявили не о 20, а о пяти платных участках, которые хотят ввести в 2021 году. В тот же день в МИИР заявили о том, что за январь-май с платных дорог Казахстана собрано Т2,3 млрд.



19 июня стал известен ответ министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова на запрос депутатов мажилиса, из которого следует, что в случае с введением в Казахстане платных дорог правительство исполняет решения, утвержденные еще в 2012 году первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.



10 июля президент Касым-Жомарт Токаев назвал требования дальнобойщиков справедливыми.



28 сентября КазТАГ сообщал о попытке дальнобойщиков организовать новую акцию протеста в Казахстане. 29 сентября выяснилось, что в Шымкенте по обвинению в организации митингов арестован один из активистов движения дальнобойщиков. В тот же день в МИИР заявили, что намерены провести встречи с дальнобойщиками на фоне сообщений о возможных протестах.