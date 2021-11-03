«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Ноября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.39 KZT
  • €1 = 496.59 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Не хотела уходить: Мужчина выбил знакомой четыре зуба в Усть-Каменогорске

Просмотров:176 Опубликовано: Сегодня, 16:22
Не хотела уходить: Мужчина выбил знакомой четыре зуба в Усть-Каменогорске
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Мужчина распивал алкоголь с другом и знакомой. Посиделки закончились тем, что девушке выбили зубы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на polisia.kz.

После совместного распития спиртного, мужчина попросил знакомую покинуть квартиру, поскольку к нему должны были прийти другие дамы. Однако она отказалась уйти. После чего пьяный мужчина разозлился и нанес ей кулаком два удара в лицо.

В результате девушка осталась без 4 зубов на верхней и нижней челюсти. А виновному назначили 300 часов общественных работ.

По информации начальника службы пробации Жанболата Кенесханова, осужденный поставлен на учет. Он будет направлен для выполнения общественных работ в местный исполнительной орган, где будет убирать мусор в общественных местах ежедневно по четыре часа в день.

Кроме того, выполненная работа и поведение осужденного будет находится на постоянном контроле в службе пробации.

В случае, если осужденные будут уклоняться от выполнения общественных работ, им по закону грозит арест.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика