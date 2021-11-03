Не хотела уходить: Мужчина выбил знакомой четыре зуба в Усть-Каменогорске

Мужчина распивал алкоголь с другом и знакомой. Посиделки закончились тем, что девушке выбили зубы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на polisia.kz.
После совместного распития спиртного, мужчина попросил знакомую покинуть квартиру, поскольку к нему должны были прийти другие дамы. Однако она отказалась уйти. После чего пьяный мужчина разозлился и нанес ей кулаком два удара в лицо.
В результате девушка осталась без 4 зубов на верхней и нижней челюсти. А виновному назначили 300 часов общественных работ.
По информации начальника службы пробации Жанболата Кенесханова, осужденный поставлен на учет. Он будет направлен для выполнения общественных работ в местный исполнительной орган, где будет убирать мусор в общественных местах ежедневно по четыре часа в день.
Кроме того, выполненная работа и поведение осужденного будет находится на постоянном контроле в службе пробации.
В случае, если осужденные будут уклоняться от выполнения общественных работ, им по закону грозит арест.
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