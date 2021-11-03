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Видео с подростками-хулиганами в лифте возмутило казахстанцев

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Видео с подростками-хулиганами в лифте возмутило казахстанцев
Кадр из видео
Казахстанцев возмутило видео с подростками-хулиганами в лифте, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в различных Instagram-пабликах.

"Деградация",

"Штраф и наказать",

"Штрафуйте, на учет ставить надо",

"Ну, правильно, цивилизация только дошла. Молодежь осваивает все новое", - написали под видео возмущенные казахстанцы.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где уточнили, что инцидент произошел в Талдыкоргане.



- 1 ноября, находясь в кабине лифта дома №14 мкр."Болашак", несовершеннолетние из хулиганских побуждений играли, тем самым препятствовали нормальной работе лифта. На видео видно, как дети нажимают все кнопки и блокируют двери ногами. Вместе с тем на стене маркером оставили надпись оскорбительного характера, - сообщила пресс-служба ДП Алматинской области.

По словам и.о. начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Тусупбекова, сотрудниками ювенальной полиции УП города были установлены трое несовершеннолетних – они являются жителями Талдыкоргана.

Родители вышеуказанных 15-летних детей были привлечены к административной ответственности по ст. 435 КоАП РК, то есть мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетним, – рассказал он.

В ведомстве отметили, что с остальными участниками и их родителями была проведена беседа профилактического характера, так как в их действиях не усматривается состав административного правонарушения.

- Сами же "маленькие хулиганы" говорят, что просто хотели поиграть с лифтом. В результате "детской шалости" жителям 16-этажного дома какое-то время пришлось передвигаться по лестнице, - пояснила пресс-служба ДП Алматинской области.


Источник: zakon.kz
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