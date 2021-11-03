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Цены на лекарства в Казахстане собираются отпустить в свободное плавание

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:19
Цены на лекарства в Казахстане собираются отпустить в свободное плавание
Фото из открытых источников
Согласно законопроекту по вопросу развития конкуренции, в Казахстане хотят ввести поэтапное дерегулирование оптовой и розничной реализации лекарств. По предварительным расчетам, в свободном плавании окажутся цены примерно на 2 000 препаратов, передает ЭК.

Сегодня законопроект рассмотрели в Мажилисе. Депутаты поинтересовались у председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серика ЖУМАНГАРИНА: а не приведет ли предлагаемая норма к тому, что цены на лекарства станут для населения окончательно недоступными?

По словам председателя агентства, отпускать цены в свободное плавание будут поэтапно, в течение нескольких лет. Начать хотят с тех препаратов, которые продаются без рецепта. При этом авторы инициативы считают, что цены на лекарства подняться не должны.

— Яркий пример — медицинские маски. Цены на них регулировались положением межведомственной комиссии. Тогда они стоили 120—140 тенге — сколько было написано. После мы убрали это регулирование и поработали с рынком. В результате маски сейчас стоят 13—20 тенге и находятся в свободном доступе, — привел пример ЖУМАНГАРИН.


Источник: exk.kz
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