Рост заражений коронавирусом произошел за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (3 ноября) в Казахстане зарегистрировали 1 396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сутками ранее показатель составил 1 312 случаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтвержден 944 501 случай, из них за сутки:



в Нур-Султане – 110,

в Алматы – 211,

в Шымкенте – 46,

в Акмолинской области – 121,

в Актюбинской области – 25,

в Алматинской области – 89,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 82,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 52,

в Карагандинской области – 129,

в Костанайской области – 132,

в Кызылординской области – 37,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 142,

в СКО – 154,

в Туркестанской области – 24.



Еще 2 321 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане - 138,

в Алматы - 451,

в Шымкенте - 27,

в Акмолинской области - 146,

в Актюбинской области - 49,

в Алматинской области - 57,

в Атырауской области - 30,

в ВКО - 284,

в Жамбылской области - 21,

в ЗКО - 22,

в Карагандинской области - 127,

в Костанайской области - 294,

в Кызылординской области – 21,

в Мангистауской области - 122,

в Павлодарской области - 301,

в СКО - 205,

в Туркестанской области - 26.



Всего в стране от коронавируса выздоровели 894 468 человек.