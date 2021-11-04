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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рост заражений коронавирусом произошел за сутки в Казахстане

Просмотров:580 Опубликовано: Сегодня, 08:11
Рост заражений коронавирусом произошел за сутки в Казахстане
© Турар Казангапов
За прошедшие сутки (3 ноября) в Казахстане зарегистрировали 1 396 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Сутками ранее показатель составил 1 312 случаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтвержден 944 501 случай, из них за сутки:

в Нур-Султане – 110,
в Алматы – 211,
в Шымкенте – 46,
в Акмолинской области – 121,
в Актюбинской области – 25,
в Алматинской области – 89,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 82,
в Жамбылской области – 18,
в ЗКО – 52,
в Карагандинской области – 129,
в Костанайской области – 132,
в Кызылординской области – 37,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 142,
в СКО – 154,
в Туркестанской области – 24.

Еще 2 321 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:

в Нур-Султане - 138,
в Алматы - 451,
в Шымкенте - 27,
в Акмолинской области - 146,
в Актюбинской области - 49,
в Алматинской области - 57,
в Атырауской области - 30,
в ВКО - 284,
в Жамбылской области - 21,
в ЗКО - 22,
в Карагандинской области - 127,
в Костанайской области - 294,
в Кызылординской области – 21,
в Мангистауской области - 122,
в Павлодарской области - 301,
в СКО - 205,
в Туркестанской области - 26.

Всего в стране от коронавируса выздоровели 894 468 человек.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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-2
  • diger
  • 111753576
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tom2005
  • синдбад
 chrome (Посетители) Сегодня, 09:39
Один на работе рассказывает, что за деньги купил зелёный статус. Говорит что так свое и благополучие своей семьи сохранил bazar .
Ох уж мне эти санитарные преступники stena ...
 
-1
  • 111753576
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • serega111777
  • Ohotnik
  • tom2005
  • chrome
  • синдбад
 Мaрат (Посетители) Сегодня, 08:15
Слава богу рост не сильный... Спасибо врачам и учёным за своевременную разработку вакцин! Только благодаря им мы почти что победили эпидемию. Низкий им поклон. И как бы собакоголовые антиваксеры не кайфовали от смерти людей и не ставили палки в колёса - мы победили!
 
 

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