Россия ускорила военные поставки в Казахстан из-за кризиса в Афганистане

Россия ускорила военные поставки в Казахстан и Узбекистан на фоне конфликта в Афганистане. Контракты, запланированные на 2022 год, уже исполнены, передает РБК со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.
"Были предприняты определенные усилия для выполнения в этом году тех контрактов, которые были намечены на начало 2022 года", — сказал Шугаев.
Что купили у России Казахстан и Узбекистан
В 2021 году Россия выполнила поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е", легкобронированные автомобили "Тайфун-К", стрелковое оружие.
Экспорт России по секретному коду на уровне четырех знаков (SSSS), включающий поставки летательной техники, БТР, зенитно-ракетных комплексов, в Казахстан в январе—августе 2021 года составил 35,6 млн долларов, в Узбекистан — около 12 млн долларов, следует из открытых данных статистики Федеральной таможенной службы.
Это было сделано в том числе с целью сохранить стабильность в этом регионе, подчеркнул глава ФСВТС.
Комментарий Министерства обороны РК касательно поставки ВВТ для ВС РК в 2021 году:
- Сообщаем, что в 2021 году российская сторона в нтересах Вооруженных Сил Казахстана поставит только многофункциональный комплекс с БПЛА «Орлан-10Е». Вместе с тем, самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, зенитные ракетные комплекс «Бук-М2Э», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также стрелковое оружие были приобретены Казахстаном в прошлые годы. Дополнительно сообщаем, что на вооружении казахстанской армии легкобронированные автомобили «Тайфун-К» не состоят, - сообщили в ведомстиве.
Напомним, власть в Афганистане в августе 2021 года перешла к представителям экстремистского движения Талибан, запрещенного в Казахстане, России и других странах.
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