«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Ноября
+14...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.39 KZT
  • €1 = 496.59 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Россия ускорила военные поставки в Казахстан из-за кризиса в Афганистане

Просмотров:279 Опубликовано: Сегодня, 09:16
Россия ускорила военные поставки в Казахстан из-за кризиса в Афганистане
© Sputnik
Россия ускорила военные поставки в Казахстан и Узбекистан на фоне конфликта в Афганистане. Контракты, запланированные на 2022 год, уже исполнены, передает РБК со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева.

"Были предприняты определенные усилия для выполнения в этом году тех контрактов, которые были намечены на начало 2022 года", — сказал Шугаев.

Что купили у России Казахстан и Узбекистан

В 2021 году Россия выполнила поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А. Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е", легкобронированные автомобили "Тайфун-К", стрелковое оружие.

Экспорт России по секретному коду на уровне четырех знаков (SSSS), включающий поставки летательной техники, БТР, зенитно-ракетных комплексов, в Казахстан в январе—августе 2021 года составил 35,6 млн долларов, в Узбекистан — около 12 млн долларов, следует из открытых данных статистики Федеральной таможенной службы.

Это было сделано в том числе с целью сохранить стабильность в этом регионе, подчеркнул глава ФСВТС.


Комментарий Министерства обороны РК касательно поставки ВВТ для ВС РК в 2021 году:

- Сообщаем, что в 2021 году российская сторона в нтересах Вооруженных Сил Казахстана поставит только многофункциональный комплекс с БПЛА «Орлан-10Е».
Вместе с тем, самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, зенитные ракетные комплекс «Бук-М2Э», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также стрелковое оружие были приобретены Казахстаном в прошлые годы. Дополнительно сообщаем, что на вооружении казахстанской армии легкобронированные автомобили «Тайфун-К» не состоят, - сообщили в ведомстиве.


Напомним, власть в Афганистане в августе 2021 года перешла к представителям экстремистского движения Талибан, запрещенного в Казахстане, России и других странах.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика